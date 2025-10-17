Силы обороны уничтожили "Смерч", который три месяца терроризировал Николаевскую область, - глава ОГА

Силы обороны уничтожили реактивную систему БМ-30 "Смерч", из которой российские оккупанты в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и Сил обороны юга Украины.

Глава ОВА в свою очередь добавил, что именно эта реактивная система обстреливала поля Николаевской области в течение трех месяцев.

"На днях силами ударных дронов и аэроразведки подразделения "Lasar's Group" в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" на Херсонщине на дальности почти полсотни километров уничтожено БМ-30 "Смерч", - говорится в сообщении.

БМ-30 "Смерч" - это тяжелая советская многоствольная реактивная система залпового огня, калибра 300 мм, которая была принята на вооружение в конце 1980-х годов.

Она предназначена для поражения скоплений живой силы, бронетехники, артиллерийских батарей, командных пунктов, складов и узлов связи на больших расстояниях.

Известно, что технически БМ-30 "Смерч" оснащена 12 пусковыми трубами и способна выпустить весь залп за 38 секунд.

Дальность поражения зависит от модели ракеты, но стандартные снаряды могут достигать примерно 70-90 км, тогда как модернизированные могут преодолевать до 120 км или более.

Кроме того, система поддерживает различные типы боеприпасов - фугасные, кассетные, термобарические, с самонаведением или осколочно-фугасные - что позволяет ей выполнять широкий спектр задач на поле боя.

Заметим, что за последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военнослужащих.

Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем. Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.