ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны уничтожили "Смерч", который три месяца терроризировал Николаевскую область, - глава ОГА

Николаевская область, Пятница 17 октября 2025 15:14
UA EN RU
Силы обороны уничтожили "Смерч", который три месяца терроризировал Николаевскую область, - глава ОГА Фото: Силы обороны нанесли удар по "Смерчу", обстреливавшему украинские поля (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Силы обороны уничтожили реактивную систему БМ-30 "Смерч", из которой российские оккупанты в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и Сил обороны юга Украины.

"На днях силами ударных дронов и аэроразведки подразделения "Lasar's Group" в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" на Херсонщине на дальности почти полсотни километров уничтожено БМ-30 "Смерч", - говорится в сообщении.

Глава ОВА в свою очередь добавил, что именно эта реактивная система обстреливала поля Николаевской области в течение трех месяцев.

БМ-30 "Смерч" - это тяжелая советская многоствольная реактивная система залпового огня, калибра 300 мм, которая была принята на вооружение в конце 1980-х годов.

Она предназначена для поражения скоплений живой силы, бронетехники, артиллерийских батарей, командных пунктов, складов и узлов связи на больших расстояниях.

Известно, что технически БМ-30 "Смерч" оснащена 12 пусковыми трубами и способна выпустить весь залп за 38 секунд.

Дальность поражения зависит от модели ракеты, но стандартные снаряды могут достигать примерно 70-90 км, тогда как модернизированные могут преодолевать до 120 км или более.

Кроме того, система поддерживает различные типы боеприпасов - фугасные, кассетные, термобарические, с самонаведением или осколочно-фугасные - что позволяет ей выполнять широкий спектр задач на поле боя.

Заметим, что за последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военнослужащих.

Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем. Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
Новости
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит