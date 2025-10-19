Дроны подразделения "Прайм" уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Кроме этого, враг понес потери и в живой силе.

Как пояснили в ГПСУ, в результате успешной работы дронарями подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции, места укрытия и автомобильная техника противника.

На Северо-Слобожанском направлении операторы беспилотников подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда играют важную роль в сдерживании российских оккупационных войск, нанося противнику точные и разрушительные удары.

Ситуация на фронте

Заметим, что на днях Силы обороны уничтожили реактивную систему БМ-30 "Смерч", из которой российские оккупанты в течение нескольких месяцев обстреливали Николаевскую область.

А уже вчера утром на Лиманском направлении украинские подразделения показали быструю и эффективную реакцию против врага. Благодаря слаженной работе "бомберов" и FPV-дронов, противник вынужден был оставить позиции.

Стоит напомнить и о том, что в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили тысячу человек.