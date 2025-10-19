Дрони підрозділу "Прайм" знищили позиції та техніку окупантів на півночі України (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали прикордонники.

Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі.

Як пояснили в ДПСУ, у результаті успішної роботи дронарями підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону виявлено й знищено засоби зв’язку ворога, позиції, місця укриття та автомобільна техніка противника.

На Північно-Слобожанському напрямку оператори безпілотників підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону відіграють важливу роль у стримуванні російських окупаційних військ, завдаючи противнику точних й руйнівних ударів.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що днями Сили оборони знищили реактивну систему БМ-30 "Смерч", з якої російські окупанти протягом кількох місяців обстрілювали Миколаївщину.

А вже вчора зранку на Лиманському напрямку українські підрозділи показали швидку та ефективну реакцію проти ворога. Завдяки злагодженій роботі "бомберів" та FPV-дронів, противник змушений був залишити позиції.

Варто нагадати й про те, що загалом минулої доби втрати російських загарбників склали тисячу осіб.