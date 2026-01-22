Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 22 января российские войска атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

Также россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.

В ночь на 21 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В частности, россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей.

Также российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Вследствие вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения.

Вчера днем российские дроны в очередной раз атаковали Одесскую область, вызвав пожары. В результате атаки повреждена жилая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.