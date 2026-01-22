Дрони летіли з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку РФ

За даними військових, з 18:00 21 січня до ранку 22 січня росіяни атакували 94 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 55 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.