Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дрони летіли з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку РФ

Ілюстративне фото: сили ППО збили 80 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 22 січня Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 21 січня до ранку 22 січня росіяни атакували 94 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 55 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російські війська атакували Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та авто, постраждала жінка.

Також росіяни атакували Одеську область ударними дронами. Один з ворожих безпілотників вночі влучив у багатоповерхівку.

У ніч на 21 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зокрема, росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено багато будинків та автомобілів.

Також російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження.

Вчора вдень російські дрони вчергове атакували Одеську область, спричинивши пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, одна людина постраждала.

