Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 21 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 20 января до утра 21 января россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М из Крыма и 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.