Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО

Среда 21 января 2026 08:47
UA EN RU
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 84 российских дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 21 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 20 января до утра 21 января россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М из Крыма и 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 21 января россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей.

Также российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Запорожью. Вследствие вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения.

В ночь на 20 января Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В городе раздавались мощные взрывы, зафиксированы перебои со светом и водой.

Согласно данным властей, разрушения произошли в Днепровском районе столицы. Попадания пришлись на нежилые здания, также один из дронов упал на открытой территории, где загорелись автомобили.

Кроме того, одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц.

