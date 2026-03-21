Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине

По данным военных, с 18:00 20 марта до утра 21 марта россияне атаковали 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 90 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание 5 ударных беспилотников на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.