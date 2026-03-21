Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине

08:53 21.03.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось уничтожить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 148 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 21 марта Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 20 марта до утра 21 марта россияне атаковали 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 90 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание 5 ударных беспилотников на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 21 марта российский дрон ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

В ночь на 20 марта российские войска атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

В то же время зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 7 локациях.

В частности, российские оккупанты атаковали дронами порт в Одесской области. Повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Также получили повреждения административные здания. Пострадали два человека.

