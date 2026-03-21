Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні

Наадаємо, вночі 21 березня російський дрон вдарив по приватному будинку в Запоріжжі - двоє людей загинули, двоє дітей отримали поранення.

У ніч на 20 березня російські війська атакували низку регіонів України ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 7 локаціях.

Зокрема, російські окупанти атакували дронами порт в Одеській області. Пошкоджені два цивільних комерційних судна під прапорами Палау та Барбадос. Вони були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі. Постраждали двоє людей.