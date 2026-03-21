Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні

У ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

За даними військових, з 18:00 20 березнядо ранку 21 березня расіяни атакували 154 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ., Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 90 із запущених дронів - "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 ударних безпілотників на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.