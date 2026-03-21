Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні
У ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 20 березнядо ранку 21 березня расіяни атакували 154 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ., Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 90 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих дронів.
Зафіксовано влучання 5 ударних безпілотників на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Наадаємо, вночі 21 березня російський дрон вдарив по приватному будинку в Запоріжжі - двоє людей загинули, двоє дітей отримали поранення.
У ніч на 20 березня російські війська атакували низку регіонів України ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 7 локаціях.
Зокрема, російські окупанти атакували дронами порт в Одеській області. Пошкоджені два цивільних комерційних судна під прапорами Палау та Барбадос. Вони були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.
Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі. Постраждали двоє людей.