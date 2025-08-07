Украинские дроны поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ и ряд других целей, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, а также других верифицированных целях, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Так, в генштабе подтвердили поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ. В результате попадания дронов пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.
Отмечается, что боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов, результаты боевой работы уточняются.
"Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа", - добавили в Генштабе.
Атаки дронов на Россию 7 августа
В четверг утром, 7 августа, россияне пожаловались на взрывы и пожары в Краснодарском крае РФ. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и военную часть.
Напомним, что этой ночью под атакой дронов оказалась Волгоградская область России. В городе Суровикино было очень громко, прогремело около 10 взрывов, после чего возник пожар на местной железнодорожной станции.
Ближе к утру губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов, сообщив, что беспилотники атаковали целых две железнодорожные станции.
"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно ликвидируется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - утверждает Бочаров.