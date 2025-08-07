Украинские дроны поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ и ряд других целей, - Генштаб

Фото: украинские дроны поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ и ряд других целей (facebook.com/14RegARMY)

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, а также других верифицированных целях, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Так, в генштабе подтвердили поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ. В результате попадания дронов пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата. Отмечается, что боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов, результаты боевой работы уточняются. "Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа", - добавили в Генштабе.