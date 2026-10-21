Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото)

Украинские дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.
В Донецке вчера, 20 октября, Силы обороны Украины ударили по дата-центру "Углетелекома".
А в ночь на 21 октября дроны атаковали оккупированный Луганск. Под ударом оказалось здание, где располагался оператор связи "Лугаком" (бывший "Укртелеком") и Центр телекоммуникационных услуг.
Оба здания получили значительные повреждения.
Фото: последствия ударов по центрам связи в Донецке и Луганске (Exilenova+)
Эти центры предоставляют услуги мобильной связи, доступа в интернет и передачи данных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 18 октября украинские беспилотники FP-1 атаковали дата-центр "ВКонтакте" в Ленинградской области России.
Ночью 14 октября в Балаке Саратовской области России под удар попал мегадата-центр "Сбербанка".
В ночь на 11 октября дроны остановили работу дата-центра Яндекса во Владимирской области, после чего в стране перестали работать десятки сервисов. Компания сама признала, что объект вышел из строя.
Перед этим, 8 октября, под удар попал самый крупный дата-центр "Яндекса" в Рязанской области, где вспыхнул сильный пожар. В тот же день компания поспешно убрала с карт свои дата-центры в четырех регионах РФ.