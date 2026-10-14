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Дроны могли атаковать мегадата-центр Сбербанка, один из крупнейших в России

06:30 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Дроны могли атаковать мегадата-центр Сбербанка, один из крупнейших в России Фото: под атакой мог оказаться дата-центр Сбербанка (Getty Images)
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Ночью 14 октября в Балаке Саратовской области России прогремели десятки взрывов, вспыхнул пожар. Что именно атаковали, неизвестно: среди возможных целей называют дата-центр "Сбербанка", энергетику и металлургический завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-канал Exilenova+.

О десятках взрывов в городе сообщили местные жители. На кадрах, распространяемых Exilenova+, виден момент попадания, а впоследствии в городе начался пожар. Официально российские власти атаку пока не комментировали.

Одна из вероятных целей атаки состоит в мегадате-центре "Сбербанка". Строительство комплекса продолжается, но его вводят в эксплуатацию поэтапно, поэтому отдельные части уже могут работать.

Проект стоимостью 122,2 млрд рублей (более 1 млрд долларов) предполагает создание одного из крупнейших центров обработки данных в России.

Там должно разместить около 3000 серверных стоек и до 120 тысяч серверов, а мощность достигнет 82 МВт. Кроме данных самого банка, на его базе планировали разместить сервисы государственной цифровой платформы ГосТех.

По другим данным под удар могла попасть энергетическая инфраструктура в этом районе. Также поступает информация о возможной атаке на промзону металлургического завода "МЗ Балаково".

В ночь на 11 октября дроны остановили работу дата-центра Яндекса во Владимирской области, после чего в стране перестали работать десятки сервисов. Компания сама признала, что объект вышел из строя.

Перед этим, 8 октября, под удар попал самый крупный дата-центр "Яндекса" в Рязанской области, где разразился сильный пожар. В тот же день компания поспешноубрала с карт свои дата-центры в четырех регионах РФ.

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