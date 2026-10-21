Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото)

Українські дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.
У Донецьку вчора, 20 жовтня, Сили оборони України вдарили по дата-центру "Углетелекому".
А у ніч на 21 жовтня дрони атакували окупований Луганськ. Під ударом опинилася будівля, де розташовувався оператор зв’язку "Лугаком" (колишній "Укртелеком") та та Центр телекомунікаційних послуг.
Обидві будівлі зазнали значних пошкоджень.
Фото: наслідки ударів по центрах звязку у Донецьку та Луганську (Exilenova+)
Ці центри надають послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, 18 жовтня українські безпілотники FP-1 атакували дата-центр "ВКонтакте" в Ленінградській області Росії.
Уночі 14 жовтня в Балакові Саратовської області Росії під удар потрапив мегадата-центр "Сбербанку".
У ніч на 11 жовтня дрони зупинили роботу дата-центру "Яндекса" у Володимирській області, після чого в країні перестали працювати десятки сервісів. Компанія сама визнала, що об'єкт вийшов з ладу.
Перед цим, 8 жовтня, під удар потрапив найбільший дата-центр "Яндекса" в Рязанській області, де спалахнула сильна пожежа. Того ж дня компанія поспішно прибрала з карт свої дата-центри у чотирьох регіонах РФ.