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Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото)

12:37 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото з мережі)

Українські дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.

У Донецьку вчора, 20 жовтня, Сили оборони України вдарили по дата-центру "Углетелекому".

А у ніч на 21 жовтня дрони атакували окупований Луганськ. Під ударом опинилася будівля, де розташовувався оператор зв’язку "Лугаком" (колишній "Укртелеком") та та Центр телекомунікаційних послуг.

Обидві будівлі зазнали значних пошкоджень.

Фото: наслідки ударів по центрах звязку у Донецьку та Луганську (Exilenova+)

Ці центри надають послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Удари по дата-центрах у Росії

Нагадаємо, 18 жовтня українські безпілотники FP-1 атакували дата-центр "ВКонтакте" в Ленінградській області Росії.

Уночі 14 жовтня в Балакові Саратовської області Росії під удар потрапив мегадата-центр "Сбербанку".

У ніч на 11 жовтня дрони зупинили роботу дата-центру "Яндекса" у Володимирській області, після чого в країні перестали працювати десятки сервісів. Компанія сама визнала, що об'єкт вийшов з ладу.

Перед цим, 8 жовтня, під удар потрапив найбільший дата-центр "Яндекса" в Рязанській області, де спалахнула сильна пожежа. Того ж дня компанія поспішно прибрала з карт свої дата-центри у чотирьох регіонах РФ.

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