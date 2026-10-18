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В Fire Point подтвердили атаку дронов FP-1 на нефтяные объекты и дата-центр в РФ

15:25 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
В Fire Point подтвердили атаку дронов FP-1 на нефтяные объекты и дата-центр в РФ Иллюстративное фото дрона FP-1(коллаж РБК-Украина)
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18 октября украинские беспилотники FP-1 атаковали нефтяные объекты в Санкт-Петербурге и дата-центр "ВКонтакте" в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании Fire Point в Telegram.

В компании рассказали о ночных ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для атаки использовали беспилотники FP-1.

Среди пораженных целей – нефтебаза "Ручьи" и Петербургский нефтяной терминал. Последний имеет пропускную способность 12,5 млн. тонн нефти в год.

После атаки на территориях обоих нефтяных объектов вспыхнули пожары.

Также, по информации Fire Point, серьезные повреждения получил дата-центр "ВКонтакте", расположенный в Ленинградской области.

Удары по России 18 октября

Напомним, в ночь на 18 октября дроны массированно атаковали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область России. Вероятно, под удар попал нефтеналивной порт. Из-за атак ограничения ввели в трех аэропортах.

Также беспилотники атаковали дата-центр социальной сети "ВКонтакте" в Ленинградской области. Пользователи начали жаловаться на масштабный сбой в работе сервиса, часть Санкт-Петербурга осталась без электроснабжения.

Кроме того, под городом вспыхнул пожар на складе маркетплейса Ozon.

Еще одной целью мог стать вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. Мост расположен всего в 4,5 км от Петербургского нефтяного терминала, где после атаки беспилотников также вспыхнул пожар.

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