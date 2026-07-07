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Еще два танкера "теневого флота" РФ подбили украинские дроны, - "Мадяр"

17:47 07.07.2026 Вт
2 мин
СБС обновили счет "прикуренных" танкеров России в Азовском море
aimg Елена Бджола
Еще два танкера "теневого флота" РФ подбили украинские дроны, - "Мадяр" Фото: танкер "теневого флота" РФ (Getty Images)
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Силы беспилотных систем увеличили количество поражений танкеров "теневого флота" России до 12 с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в его Telegram-канале.

СБС поразили еще 2 танкера РФ

"Мадяр" поделился "спойлером" по поводу поражения еще двух судов "теневого флота" РФ.

"Только что "Птахи СБС" прикурили в Азовском море еще два танкера. Номер 9 и 10 за текущие сутки танкеров", - написал Бровди.

И добавил, что сегодня Украина подбила всего 12 подобных судов.

Еще командующий СБС уточнил, что восьмой танкер, пораженный ночью в Азовском море со времени сеанса морского боя пилотами Кайрос 414 обр "Птицы Мадяра", называется MS IVAN CHEREMISINOV (Иван Черемысинов).

Какие еще цели в Крыму атаковали украинские дроны

По словам "Мадяра", 5 электроподстанций и 1 ГРС в Крыму были поражены сегодня безпилотниками.

Всего в течение 1-7 июля "Птицы СБС" поразили 44 энергоузла Крыма и южной части ТОТ.

Так, под удары Украины попали следующие электроподстанции:

  • ПС 35/10 кВ "Чкалово", нп Чкалово, АР Крым;
  • ПС 330 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым;
  • ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крым;
  • ПС 220 кВ "Комыш-Бурун", нп Керчь, АР Крым;
  • ПС 110 кВ "Митяево", нп Митяево, АР Крым.

Также на территории Крыма поражена газовая компрессорная станция "Тасуново".

По словам Мадяра, украинские дроны в ночь на 7 июля поразили 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз, 1 паром "теневого флота" РФ. Все суда находятся под международными санкциями.

С начала июля 2026 года украинские беспилотники поразили 37 энергообъектов в Крыму и Донбассе.

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