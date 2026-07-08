В Таганрогском заливе под удар дронов попали два танкера РФ

В ночь на 8 июля в Таганрогском заливе неизвестные беспилотники атаковали два танкера. Российские власти сообщают, что пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

В России заявили об атаке на два танкера

По утверждению исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью регион подвергся масштабной атаке беспилотников.

Он сообщил, что в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону.

По словам российского чиновника, оба судна были без груза, поэтому разлива нефтепродуктов не произошло. На одном из танкеров экипаж пришлось эвакуировать. Информацию о характере повреждений и последствиях российские власти пообещали уточнить позднее.

Что известно о пострадавших

Слюсарь утверждает, что в результате атаки пострадали два человека. Одному медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу. После осмотра оба, по его словам, отказались от госпитализации.

В РФ заявили о десятках сбитых беспилотников

Российский чиновник также заявил, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили около 70 беспилотников.

По его словам, атака затронула 11 районов Ростовской области, а также города Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акваторию Таганрогского залива.

При этом подтвердить заявления российских властей о количестве сбитых дронов и обстоятельствах атаки в настоящее время невозможно.