В Таганрогском заливе под удар дронов попали два танкера РФ
В ночь на 8 июля в Таганрогском заливе неизвестные беспилотники атаковали два танкера. Российские власти сообщают, что пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
В России заявили об атаке на два танкера
По утверждению исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью регион подвергся масштабной атаке беспилотников.
Он сообщил, что в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону.
По словам российского чиновника, оба судна были без груза, поэтому разлива нефтепродуктов не произошло. На одном из танкеров экипаж пришлось эвакуировать. Информацию о характере повреждений и последствиях российские власти пообещали уточнить позднее.
Что известно о пострадавших
Слюсарь утверждает, что в результате атаки пострадали два человека. Одному медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу. После осмотра оба, по его словам, отказались от госпитализации.
В РФ заявили о десятках сбитых беспилотников
Российский чиновник также заявил, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили около 70 беспилотников.
По его словам, атака затронула 11 районов Ростовской области, а также города Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акваторию Таганрогского залива.
При этом подтвердить заявления российских властей о количестве сбитых дронов и обстоятельствах атаки в настоящее время невозможно.
Напоминаем, что ранее утром 8 июля OSINT-сообщества сообщили, что под удар в Нижнекамске в РФ попал нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО.