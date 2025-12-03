Дроны атаковали нефтебазы в Тамбовской области и вблизи Воронежа, вспыхнули пожары

Отмечается, что пожар возник на нефтебазе ОАО "Тамбовнефтепродукт" в поселке Дмитровка.

"Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар после падения обломков БПЛА. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства", - отметил Первищов.

Также сообщается, что в небе над Воронежем и в двух районах области было обнаружено и уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло", - говорится в сообщении.