Дроны атаковали нефтебазы в Тамбовской области и вблизи Воронежа, вспыхнули пожары

Вблизи Воронежа и в Тамбовской области России сегодня ночью, 3 декабря, дроны атаковали нефтебазы. В результате удара возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тамбовской области РФ Евгения Первичева и Astra.
Отмечается, что пожар возник на нефтебазе ОАО "Тамбовнефтепродукт" в поселке Дмитровка.
"Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар после падения обломков БПЛА. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства", - отметил Первищов.
Также сообщается, что в небе над Воронежем и в двух районах области было обнаружено и уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло", - говорится в сообщении.
Напомним, в Краснодарском крае России в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.
Также в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.
В ночь на 28 ноября Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.
А в ночь на 27 ноября в Новокуйбышевске Самарской области России прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.
Кроме того, 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.