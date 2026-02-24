ua en ru
После атаки СБУ в Татарстане горит ключевая нефтестанция РФ: пожар виден со спутника

Россия, Вторник 24 февраля 2026 13:43
После атаки СБУ в Татарстане горит ключевая нефтестанция РФ: пожар виден со спутника Иллюстративное фото: в Татарстане горит ключевая нефтестанция РФ (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Кава

В Татарстане продолжается сильный пожар на нефтеперекачивающей станции "Калейкино". Возгорание зафиксировали на спутниковом снимке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также: "Дружба" под ударом ВСУ: как атаки по нефтепроводу бьют по РФ и почему паникует Орбан

Отмечается, что пожар был зафиксирован на спутниковых снимках, сделанных утром 24 февраля. Стоит отметить, что это один из ключевых узлов транспортировки российской нефти.

Что известно об ударе по станции "Калейкино"

Ранее РБК-Украина писало, что дальнобойные беспилотники СБУ атаковали главную нефтеперекачивающую станцию вблизи Альметьевска в Татарстане.

Объект принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее и готовит к экспорту. Кроме того, станция является важным узлом для нефтепровода "Дружба", через который транспортируется сырье, в том числе и в Европу.

Во время удара прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, после чего на территории объекта вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что загорелись резервуары с нефтью.

Расстояние от украинской границы до НПС "Калейкино" превышает 1200 километров.
Понад 1200 км від кордону: дрони СБУ вдарили по вузлу нафтопроводу &quot;Дружба&quot; в Татарстані

Стоит заметить, что это была вторая атака на Татарстан за последние дни. В частности, 21 февраля в российском Татарстане сообщили об атаке беспилотников, на фоне чего в Казани отменили масленичные гуляния.

Кроме того, мы писали, что в Краснодарском крае местные жители сообщали об атаке беспилотников и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов неизвестных дронов.

