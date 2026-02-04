Россияне активно расширяют пусковые для "Шахедов": чем это грозит

Российские оккупанты активно расширяют пусковые площадки для ударных беспилотников "Шахед". Одна из них расположена на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный ".

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на "Шаталово" уже есть четыре стационарные пусковые установки и четыре специализированные машины для запуска дронов. Россияне могут одновременно запустить с этого аэродрома 22 дрона "Шахед", а всего за ночь - сотни беспилотников.

При этом, поскольку аэродром относительно близок к границе, россияне боятся удара украинских беспилотников. Поэтому они развернули возле "Шаталово" батарею противовоздушной обороны.

В целом, по данным со спутниковых снимков, россияне активно расширяют пусковые позиции в шести пунктах, из которых обычно совершаются дроновые теракты против Украины:

аэродром "Шаталово";

аэродром "Миллерово";

Приморско-Ахтарск;

Навля;

Цимбулова;

временно оккупированный Донецк.

В частности, в Ростовской области возле "Миллерово" обнаружено возведение специальных гаражей для обслуживания и хранения ударных беспилотников. Там уже выстроена целая система ангаров различной вместимости, а еще четыре строятся. В целом это позволит россиянам хранить на "Миллерово" до 126 дронов одновременно.

Фото: "Милитарный"