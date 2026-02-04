ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне активно расширяют пусковые для "Шахедов": чем это грозит

Россия, Среда 04 февраля 2026 18:59
Россияне активно расширяют пусковые для "Шахедов": чем это грозит Иллюстративное фото: иранский беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты активно расширяют пусковые площадки для ударных беспилотников "Шахед". Одна из них расположена на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Милитарный".

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на "Шаталово" уже есть четыре стационарные пусковые установки и четыре специализированные машины для запуска дронов. Россияне могут одновременно запустить с этого аэродрома 22 дрона "Шахед", а всего за ночь - сотни беспилотников.

При этом, поскольку аэродром относительно близок к границе, россияне боятся удара украинских беспилотников. Поэтому они развернули возле "Шаталово" батарею противовоздушной обороны.

В целом, по данным со спутниковых снимков, россияне активно расширяют пусковые позиции в шести пунктах, из которых обычно совершаются дроновые теракты против Украины:

  • аэродром "Шаталово";
  • аэродром "Миллерово";
  • Приморско-Ахтарск;
  • Навля;
  • Цимбулова;
  • временно оккупированный Донецк.

В частности, в Ростовской области возле "Миллерово" обнаружено возведение специальных гаражей для обслуживания и хранения ударных беспилотников. Там уже выстроена целая система ангаров различной вместимости, а еще четыре строятся. В целом это позволит россиянам хранить на "Миллерово" до 126 дронов одновременно.

Россияне активно расширяют пусковые для &quot;Шахедов&quot;: чем это грозитРоссияне активно расширяют пусковые для &quot;Шахедов&quot;: чем это грозитФото: "Милитарный"

Отметим также, недавно стало известно, что российские войска начали использовать дроны "Гербера" в роли носителей малых разведывательных или ударных беспилотников.

Фактически, "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Этот дрон преимущественно используется, как "обманка", но может также нести небольшую боевую часть, или проводить радиоэлектронную разведку. В ВСУ отмечали, что даже небольшие "Герберы" могут нести угрозу, поскольку российские террористы часто снаряжают этот дрон несколькими килограммами взрывчатки.

Война в Украине Российская Федерация Дрони
