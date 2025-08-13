ua en ru
В Белгороде "прилет" дрона: целью могла быть вертолетная площадка (фото)

Белгород, Среда 13 августа 2025 16:22
В Белгороде "прилет" дрона: целью могла быть вертолетная площадка (фото) Фото: в Белгороде был "прилет" (t.me/astrapress)
Автор: Иван Носальский

Белгород атаковал неизвестный беспилотник. Вероятно, "прилет" был по вертолетной площадке российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

По информации издания, над Белгородом после атаки дрона поднимается черный дым.

В Белгороде &quot;прилет&quot; дрона: целью могла быть вертолетная площадка (фото)Фото: вероятное место "прилета" в Белгороде (t.me/belpepel)

В сети уже появилась информация, что поражена вертолетная площадка. Но самих вертолетов там нет - эту площадку уже атаковали ранее и вертолеты оттуда перебросили.

ASTRA предполагает, что после атаки на месте могут гореть горюче-смазочные материалы.

Стоит заметить, что официальной информации об атаке пока нет.

При этом около 12:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался, что "дрон ВСУ" якобы ударил по частному дому в Белгороде.

Атака дронов на Белгород

Напомним, 16 июля Белгород также атаковали неизвестные дроны. Гладков после удара заверял, что один человек погиб, а еще шестеро - ранены.

В Украине такую атаку дронов на Белгород не комментировали.

К слову, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина вернет названия украинского происхождения иностранным топонимам. В частности, Бєлгород будут называть Білгородом.

