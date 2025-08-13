В Белгороде "прилет" дрона: целью могла быть вертолетная площадка (фото)
Белгород атаковал неизвестный беспилотник. Вероятно, "прилет" был по вертолетной площадке российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.
По информации издания, над Белгородом после атаки дрона поднимается черный дым.
Фото: вероятное место "прилета" в Белгороде (t.me/belpepel)
В сети уже появилась информация, что поражена вертолетная площадка. Но самих вертолетов там нет - эту площадку уже атаковали ранее и вертолеты оттуда перебросили.
ASTRA предполагает, что после атаки на месте могут гореть горюче-смазочные материалы.
Стоит заметить, что официальной информации об атаке пока нет.
При этом около 12:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался, что "дрон ВСУ" якобы ударил по частному дому в Белгороде.
Атака дронов на Белгород
Напомним, 16 июля Белгород также атаковали неизвестные дроны. Гладков после удара заверял, что один человек погиб, а еще шестеро - ранены.
В Украине такую атаку дронов на Белгород не комментировали.
К слову, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина вернет названия украинского происхождения иностранным топонимам. В частности, Бєлгород будут называть Білгородом.