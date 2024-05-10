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В России заявили о работе ПВО в Подмосковье из-за беспилотника

Пятница 10 мая 2024 02:20
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В России заявили о работе ПВО в Подмосковье из-за беспилотника Иллюстративное фото: под Москвой сбили дрон (Getty Image)
Автор: Владимир Костырин

В Подмосковье (Российская Федерация) работали силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 10 мая из-за беспилотника, летевшего в сторону столицы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, противовоздушной обороной якобы был уничтожен БПЛА в Подольске.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отбита атака летевшего на Москву беспилотника", - говорится в заявлении Собянина.

Также московский мэр рассказал, что предварительно на месте падения обломков "разрушений и пострадавших нет". На месте идет работа правоохранительных органов и экстренных служб.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.

Атаки дронов на Москву и область

Напомним, как и в других регионах РФ, в Московской области также время от времени жалуются на "атаки беспилотников". Так, например, около года назад в Москве и области сообщали о "налете" дронов, некоторые из которых врезались в жилые дома. Также российские СМИ писали, что в атаке 30 мая 2023-го участвовали 32 дрона, из которых якобы 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.

Отметим, что росСМИ рассказывали, что представители прессы получили некоторые указания от Администрации президента РФ по освещению атаки беспилотников на Москву и Московскую область.

Добавим, перед тем в Воздушных силах ВСУ заверили, что атаки беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора.

Ранее также сообщалось, что в январе текущего года в Московской области жаловались на взрывы из-за атаки дрона.

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Москва Подмосковье Война России против Украины Атака дронов
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