Dragon Capital продает ТРЦ Smart Plaza Obolon: что стоит за сделкой и изменит ли она рынок
Инвестиционная компания Dragon Capital продает киевский ТРЦ Smart Plaza Obolon львовскому бизнесмену Олегу Баляшу. Антимонопольный комитет соглашение уже одобрил.
Глава "Украинского совета торговых центров" Максим Гаврюшин объяснил РБК-Украина значение события для рынка коммерческой недвижимости.
Главное
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АМКУ согласовал приобретение компанией "Левитер" Smart Plaza Obolon.
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Общая площадь объекта составляет около 15 000 кв. м, из которых 10 000 кв. м – арендная.
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Продавец – кипрская Uery Holding Limited, связанная с Томашем Фиалой, 100% юридический владелец ООО "Барконд".
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Покупатель уже владеет 90% соседнего по формату Smart Plaza Polytech и ведет диверсифицированный бизнес – от недвижимости до производства водки.
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В УРТЦ считают, что сделка не является сигналом для рынка : малые ТРЦ все равно остаются привлекательными для инвесторов из-за более низкого порога входа.
Антимонопольный комитет 30 июля разрешил ООО "Левитер" установить контроль над ООО "Барконд" – компанией, принадлежащей ТРЦ Smart Plaza Obolon на Оболонском проспекте в Киеве. Через кипрскую Uery Holding Limited актив контролирует Dragon Capital Томаша Фиалы.
Smart Plaza Obolon имеет общую площадь около 15 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. кв. м – арендные.
Кто новый владелец Smart Plaza Obolon
Покупателем выступает львовский бизнесмен Олег Баляш, уже владеющий 90% столичного ТРЦ Smart Plaza Polytech и 100% ТЦ "Львов Пассаж".
Его бизнес охватывает коммерческую недвижимость, производство алкогольных напитков (премиум бренд Hetman), банковский сектор и HoReCa. В 2025 году компании, совладельцем которых является Баляш, получили 2,3 млрд грн совокупного дохода.
По данным Opendatabot, предприниматель также владеет долей в финучреждениях:
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44,5% в "Окси Банке" (в 2025 году 52-е место среди 58 банков страны)
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49% закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда (ЗНИКИФ) "Сомерсет".
Как сделку трактует рынок
Глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин не считает продажу Smart Plaza Obolon сигналом для всего рынка, а трактует его логикой корпоративных сделок. Причем решение продать актив Dragon Capital могло принять еще 1–1,5 года назад.
"Это может быть связано с внутренними факторами – например, нужны инвестиции в другой проект или закрытие обязательств перед инвесторами", – объясняет он в комментарии РБК-Украина.
В то же время, по оценке Гаврюшина, потенциал развития Smart Plaza Obolon ограничен. ТЦ интегрирован в уже сложившуюся застройку и не имеет возможностей для расширения, поэтому увеличение его стоимости не исключено за счет смены пула арендаторов.
Эксперт объясняет: небольшие торговые центры площадью 10–15 тыс. кв. м интересны инвесторам более низким порогом входа и меньшими рисками. Соглашение может повлиять на оценку аналогичных небольших ТРЦ только в том случае, если стороны раскроют ее стоимость или ставку капитализации.
Напомним, малые ТЦ продолжают активно строить в регионах, особенно на западе страны.