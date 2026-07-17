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Varus покупает "Коло": объединенная сеть может войти в топ-4 ритейлеров по размеру

19:15 17.07.2026 Пт
5 мин
Владелец сети делает наибольшую ставку за последние годы, покупая "Коло"
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук aimg Анастасия Мацепа
Varus покупает "Коло": объединенная сеть может войти в топ-4 ритейлеров по размеру Фото: отраслевые эксперты осторожно оценивают шансы Varus изменить ситуацию на рынке (Facebook Varus)
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Управляющая структура сети Varus поглощает 100% магазинов "Коло", выводя компанию в топ-4 ритейлеров Украины по количеству торговых точек после АТБ, Fozzy Group и "Сими". Этот шаг позволит ей вырасти на 67,9% – до более чем 370 торговых точек.

РБК-Украина спросило у экспертов, как они оценивают новое соглашение слияний и поглощений на рынке ритейла.

Главное:

  • АМКУ 16 июля разрешил владельцам сети Varus консолидацию путем приобретения минимаркетов "Коло" у компании "Аритейл".
  • "Коло" насчитывает 254 магазина в формате convenience store (возле дома) в Киеве, Одессе и области.
  • Varus из 120 супермаркетов после сделки может нарастить долю продуктового ритейла в собственном портфеле с 36% до 39%.
  • Эксперты расходятся в оценках превращения "триополии" АТБ-Fozzy-Novus в "квадрополию" из Varus.
  • Аналитики считают соглашение частью стратегии "застолбить" выгодные локации к возможному приходу иностранных сетей по окончании войны.

Финансовые показатели компании "Омега", оперирующей под брендом Varus, демонстрируют готовность к такому масштабированию: в 2025 году ее выручка выросла на 20,3% до 24,1 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась на 15,1% и составила 41,4 млн грн.

Дополнительным ресурсом для развития стал полученный в апреле 2026 года второй транш кредита от ЕБРР в размере 10 млн. долларов, предназначенный для расширения сети и внедрения "зеленых технологий".

Кроме того, у Varus относительно низкая кредитная нагрузка, поэтому проблем с поглощением нового актива не должно быть, отметил в комментарии РБК-Украина руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

"Varus выглядит хорошим заемщиком. Тем более, по макростатистике, ритейл – это одна из наиболее динамичных отраслей нашей экономики, где реальные, с поправкой на инфляцию, обороты уже превышают довоенные уровни", – подчеркнул инвестиционный аналитик.

СЕО Varus Наталья Азюковская отмечает в официальном пресс-релизе, что приобретение сети "Коло" – стратегическая инвестиция в будущее украинского ритейла.

РБК-Украина обратилось к BGV Group Management с просьбой рассказать больше о сделке, но в компании только сослались на официальный релиз. Тем самым предоставили право конкурентам и экспертам комментировать детали сделки.

Станет ли Varus третьим национальным игроком?

По количеству магазинов ведущее положение занимают АТБ Маркет и Fozzy Group. Благодаря соглашению Varus может переместиться с седьмого места со 120 магазинами на четвертое – с 374.

Несмотря на значительное увеличение количества объектов, отраслевые эксперты осторожно оценивают шансы Varus изменить ситуацию на рынке.

Коммерческий директор GDS Анна Анисимова в комментарии РБК-Украина отмечает, что поглощение "Кола" глобально не превращает текущую "триополию" АТБ, Fozzy, Novus в "квадрополию".

С определением, что на рынке существует триополия, не соглашается глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

"Я бы не говорил о "триополии". Лидеры безусловно это АТБ и Fozzy. Novus на уровне с Varus", – отметил эксперт.

По его мнению, Varus действительно увеличит свою рыночную долю, однако лидеры рынка, формировавшие свои позиции годами, сохраняют значительный масштаб и конкурентные преимущества.

Иначе считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital. "Конечно, это соглашение поможет Varus приблизиться к третьему месту, а дальше все будет зависеть от реализации их стратегии", – объясняет Паращий.

Для обретения статуса полноценного национального игрока первого эшелона необходимо не только количество точек, но и мощная логистическая инфраструктура, закупочная сила и широкое географическое покрытие по всей стране.

В ближайшие два года станет понятно, сможет ли операционная модель Varus конвертировать этот количественный рывок в реальный рыночный вес.

"Формат convenience store для Varus – это новые возможности, новые рынки и перспектива роста в других регионах", – оценивает значение соглашения глава общественного союза "Украинский Совет торговых центров" (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

Convenience store – один из самых динамичных сегментов украинского ритейла, который имеет довоенные корни и продолжает активно развиваться. Вхождение в него Varus открывает для компании новые горизонты, считают эксперты.

Varus покупает &quot;Коло&quot;: объединенная сеть может войти в топ-4 ритейлеров по размеру

Фото: топ-10 сетей по количеству торговых точек в Украине (РБК-Украина)

Битва за локации против иностранной экспансии

Одним из ключевых мотивов текущей M&A-активности (слияния и поглощения) есть борьба за выгодные локации. Эксперты указывают, что свободных мест под формат convenience в столице и областных центрах немного.

Хотя нельзя сказать, что ресурс уже исчерпан. Ведь приобретение готовой сети решает этот вопрос в двух важных для ритейла регионах – Киеве и Одессе. В частности, в Одесской области у "Коло", по данным Ассоциации ритейлеров Украины, было 16 магазинов.

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"С помощью соглашения Varus усилит свои позиции в Киевском регионе, где сосредоточено большинство магазинов "Коло", – считает Жук.

Покупая существующие сети, украинские операторы "предотвращают" вход мощных иностранных брендов, таких как польские Jabka или Biedronka. Этот тренд подкрепляется и позицией собственников недвижимости, все чаще выбирающих надежных арендаторов с четкой стратегией консолидации.

Вызовы интеграции: опыт и формат

Сеть "Коло", принадлежавшая компании "Аритейл", связанной с совладельцем АТБ Геннадием Буткевичем через BVG Management, последние шесть лет демонстрировала определенную стагнацию, удерживаясь в пределах 220-250 магазинов.

Для Varus, специализирующегося на крупных супермаркетах, управление точками площадью до 100 кв. м – новый вызов.

"Вопрос интеграции остается открытым: бренд "Коло" могут либо сохранить как отдельное направление, либо полностью трансформировать под стандарты Varus", – отмечает в комментарии РБК-Украина соучредитель портала All Retail и директор компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля.

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