Dragon Capital продає ТРЦ Smart Plaza Obolon: що стоїть за угодою і чи змінить вона ринок
Інвестиційна компанія Dragon Capital продає київський ТРЦ Smart Plaza Obolon львівському бізнесмену Олегу Баляшу. Антимонопольний комітет угоду вже схвалив.
Голова "Української ради торгових центрів" Максим Гаврюшин пояснив РБК-Україна значення події для ринку комерційної нерухомості.
Головне
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АМКУ погодив придбання компанією "Левітер" Smart Plaza Obolon.
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Загальна площа об'єкта становить близько 15 000 кв. м, з яких 10 000 кв. м – орендна.
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Продавець – кіпрська Uery Holding Limited, пов'язана з Томашем Фіалою, 100% юридичний власник ТОВ "Барконд".
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Покупець вже володіє 90% сусіднього за форматом Smart Plaza Polytech і веде диверсифікований бізнес – від нерухомості до виробництва горілки.
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В УРТЦ вважають, що угода не є сигналом для ринку: малі ТРЦ все одно залишаються привабливими для інвесторів через нижчий поріг входу.
Антимонопольний комітет 30 липня дозволив ТОВ "Левітер" встановити контроль над ТОВ "Барконд" – компанією, якій належить ТРЦ Smart Plaza Obolon на Оболонському проспекті в Києві. Через кіпрську Uery Holding Limited актив контролює Dragon Capital Томаша Фіали.
Smart Plaza Obolon має загальну площу близько 15 тис. кв. м, з яких 10 тис. кв. м – орендні.
Хто новий власник Smart Plaza Obolon
Покупцем виступає львівський бізнесмен Олег Баляш, який уже володіє 90% столичного ТРЦ Smart Plaza Polytech і 100% ТЦ "Львів Пасаж".
Його бізнес охоплює комерційну нерухомість, виробництво алкогольних напоїв (преміум бренд Hetman), банківський сектор і HoReCa. У 2025 році компанії, співвласником яких є Баляш, отримали 2,3 млрд грн сукупного доходу.
За даними Opendatabot, підприємець також володіє часткою у фінустановах:
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44,5% в "Оксі Банку" (у 2025 році 52-е місце серед 58 банків країни)
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49% закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду (ЗНВКІФ) "Сомерсет".
Як угоду трактує ринок
Голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин не вважає продаж Smart Plaza Obolon сигналом для всього ринку, а трактує його логікою корпоративних угод. Причому рішення продати актив Dragon Capital міг ухвалити ще 1–1,5 року тому.
"Це може бути пов'язано з внутрішніми факторами – наприклад, потрібні інвестиції в інший проєкт чи закриття зобов'язань перед інвесторами", – пояснює він у коментарі РБК-Україна.
Водночас, за оцінкою Гаврюшина, потенціал розвитку Smart Plaza Obolon обмежений. ТЦ інтегрований у вже сформовану забудову і не має можливостей для розширення, тому збільшення його вартості не виключене за рахунок зміни пулу орендарів.
Експерт пояснює: невеликі торгові центри площею 10–15 тис. кв. м цікаві інвесторам нижчим порогом входу та меншими ризиками. Угода може вплинути на оцінку аналогічних невеликих ТРЦ лише у випадку, якщо сторони розкриють її вартість або ставку капіталізації.
Нагадаємо, малі ТЦ продовжують активно будувати в регіонах, особливо на заході країни.