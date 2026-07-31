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Dragon Capital продає ТРЦ Smart Plaza Obolon: що стоїть за угодою і чи змінить вона ринок

19:20 31.07.2026 Пт
3 хв
Малий столичний ТРЦ переходить до львівського бізнесмена
aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Dragon Capital продає ТРЦ Smart Plaza Obolon: що стоїть за угодою і чи змінить вона ринок Київський ТРЦ Smart Plaza Obolon змінить власника (фото: акаунт Smart Plaza Obolon в Facebook)
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Інвестиційна компанія Dragon Capital продає київський ТРЦ Smart Plaza Obolon львівському бізнесмену Олегу Баляшу. Антимонопольний комітет угоду вже схвалив.

Голова "Української ради торгових центрів" Максим Гаврюшин пояснив РБК-Україна значення події для ринку комерційної нерухомості.

Головне

  • АМКУ погодив придбання компанією "Левітер" Smart Plaza Obolon.

  • Загальна площа об'єкта становить близько 15 000 кв. м, з яких 10 000 кв. м – орендна.

  • Продавець – кіпрська Uery Holding Limited, пов'язана з Томашем Фіалою, 100% юридичний власник ТОВ "Барконд".

  • Покупець вже володіє 90% сусіднього за форматом Smart Plaza Polytech і веде диверсифікований бізнес – від нерухомості до виробництва горілки.

  • В УРТЦ вважають, що угода не є сигналом для ринку: малі ТРЦ все одно залишаються привабливими для інвесторів через нижчий поріг входу.

Антимонопольний комітет 30 липня дозволив ТОВ "Левітер" встановити контроль над ТОВ "Барконд" – компанією, якій належить ТРЦ Smart Plaza Obolon на Оболонському проспекті в Києві. Через кіпрську Uery Holding Limited актив контролює Dragon Capital Томаша Фіали.

Smart Plaza Obolon має загальну площу близько 15 тис. кв. м, з яких 10 тис. кв. м – орендні.

Хто новий власник Smart Plaza Obolon

Покупцем виступає львівський бізнесмен Олег Баляш, який уже володіє 90% столичного ТРЦ Smart Plaza Polytech і 100% ТЦ "Львів Пасаж".

Його бізнес охоплює комерційну нерухомість, виробництво алкогольних напоїв (преміум бренд Hetman), банківський сектор і HoReCa. У 2025 році компанії, співвласником яких є Баляш, отримали 2,3 млрд грн сукупного доходу.

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За даними Opendatabot, підприємець також володіє часткою у фінустановах:

  • 44,5% в "Оксі Банку" (у 2025 році 52-е місце серед 58 банків країни)

  • 49% закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду (ЗНВКІФ) "Сомерсет".

Як угоду трактує ринок

Голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин не вважає продаж Smart Plaza Obolon сигналом для всього ринку, а трактує його логікою корпоративних угод. Причому рішення продати актив Dragon Capital міг ухвалити ще 1–1,5 року тому.

"Це може бути пов'язано з внутрішніми факторами – наприклад, потрібні інвестиції в інший проєкт чи закриття зобов'язань перед інвесторами", – пояснює він у коментарі РБК-Україна.

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Водночас, за оцінкою Гаврюшина, потенціал розвитку Smart Plaza Obolon обмежений. ТЦ інтегрований у вже сформовану забудову і не має можливостей для розширення, тому збільшення його вартості не виключене за рахунок зміни пулу орендарів.

Експерт пояснює: невеликі торгові центри площею 10–15 тис. кв. м цікаві інвесторам нижчим порогом входу та меншими ризиками. Угода може вплинути на оцінку аналогічних невеликих ТРЦ лише у випадку, якщо сторони розкриють її вартість або ставку капіталізації.

Нагадаємо, малі ТЦ продовжують активно будувати в регіонах, особливо на заході країни.

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