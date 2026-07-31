Gulliver в Киеве продадут на аукционе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ощадбанк.

Gulliver будет продан

Лот планируется опубликовать в начале сентября 2026 года в системе Prozorro. Продажи. Стартовая цена комплекса составит 207 миллионов долларов.

Продажа через открытый аукцион обеспечит:

конкуренцию между потенциальными покупателями,

рыночное формирование цены,

прозрачность процедуры.

В Ощадбанке напомнили, что к кредитованию строительства комплекса консорциум государственных банков приступил еще в 2006 году. Здание Gulliver было введено в эксплуатацию в 2014 году.

История Gulliver

С июня 2024 года заемщик - ООО "Три О" - начал сокращать платежи, а впоследствии прекратил обслуживать долг. Поэтому в марте 2025 года государственные банки начали процедуру обращения взыскания на предмет ипотеки.

26 июля того же года право собственности на комплекс перешло в банковский консорциум. В настоящее время 80% актива принадлежит Ощадбанку, еще 20% – Укрэксимбанку.

Gulliver находится в центре Киева на общей площади более 157 тысяч квадратных метров. Он совмещает торгово-развлекательный и бизнес-центр.

Ежедневно комплекс посещают или проходят мимо него более 150 тысяч человек, отметили в Ощадбанке.