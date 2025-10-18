ua en ru
ГПСУ предупредила о возможном осложнении движения на границе с Польшей

Украина, Суббота 18 октября 2025 13:06
Фото: украинцев предупредили о возможном осложнении движения на границе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Водителей предупреждают о возможном осложнении движения на границе с Польшей из-за плановых дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг - Зосин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, 20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг".

В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину.

Проезд транспортных средств будет осуществляться другими полосами, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы продлятся до 30 ноября этого года.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании зарубежных поездок.

Ситуация на границе

Заметим, что украинцы, которые едут за границу, нередко сталкиваются с очередями в пунктах пропуска. Стоит помнить, что отслеживать очереди на границе можно онлайн.

Напомним также, что ранее РБК-Украина рассказывало, что после задержания мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь границу, пограничники сообщают об этом в территориальные центры комплектования.

Там проверяют, не уклоняется ли человек от мобилизации и актуальны ли его военно-учетные данные.

