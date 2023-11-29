Где можно отслеживать очереди на границе онлайн: полезные ресурсы

Украинцы, которые едут за границу, часто сталкиваются с очередями в пунктах пропуска. В период новогодне-рождественских праздников ожидается увеличение пассажиропотока, поэтому следует изучать ситуацию на КПП.

На каких ресурсах можно найти информацию об очередях на границе и загруженности пунктов пропуска, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

"Весь период военного положения более 50% общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей. На участках с другими странами загруженность значительно меньше. Мы публикуем информацию о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, чтобы люди могли выбрать для себя менее загруженные пункты", – говорил ранее в комментарии РБК-Украине представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, на новогодне-рождественский период пограничники прогнозируют увеличение пассажиропотока.

"Определенного пика, как и в летний период, количество пересечений границы может достичь, но это не будет столь длительно, как летом", – отметил он.

Ресурсы, на которых можно отслеживать состояние очередей на пунктах пропуска: