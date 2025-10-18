ДПСУ попередила про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею

Фото: українців попередили про можливе ускладнення руху на кордоні (Getty Images)

Водіїв попереджають про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею через планові дорожні роботи у пункті пропуску "Устилуг - Зосин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, 20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг". У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну. Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року. Водіїв просять врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.