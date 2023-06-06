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Позволяет РФ почувствовать безнаказанность. Лубинец о посте ООН ко Дню русского языка после подрыва ГЭС

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 11:01
Позволяет РФ почувствовать безнаказанность. Лубинец о посте ООН ко Дню русского языка после подрыва ГЭС Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Организация Объединенных Наций через несколько часов после подрыва россиянами Каховской ГЭС сделала публикацию о Дне русского языка. Это, в частности, позволяет захватчикам почувствовать безнаказанность за свои действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Безнаказанность - это движущая сила и основное российское оружие. Пока эти изверги чувствуют себя безнаказанными, они будут продолжать разрушать цивилизованный мир", - написал он.

Лубинец отметил, что безнаказанность позволяет нелюдям ощутить даже глобальная международная организация ООН, призванная поддерживать мир в мире.

Так, сегодня, в день, когда оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, ООН делает публикацию о Дне русского языка.

Позволяет РФ почувствовать безнаказанность. Лубинец о посте ООН ко Дню русского языка после подрыва ГЭС

"Неужели представители ООН не понимают, что этим поощряют россиян действовать еще более жестоко, грубо, безжалостно и безответственно. Потому что страна-террорист уже показала, что плюет на все международные договоренности, подписанные конвенции и нормы", - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что страна-агрессор уверена в том, что ни за одно преступление не понесет наказание. Он вспомнил катастрофу со сбитым самолетом МН-17, замученных украинцев, расстрелянных на камеру пленных, убитых и раненых детей, расстрелянные эвакуационные колонны, разрушенные дотла города, оккупированную и обстрелянную ЗАЭС, депортированных детей, заминированные, а теперь еще и затоплены территории Украины.

Он отметил, что это неполный перечень преступлений, которые безнаказанно совершила Россия - в День русского языка, День вышиванки, День памяти и примирения, День матери и так далее.

"России безразлично в какой день убивать и уничтожать, если она убеждена, что за это не понесет никакого наказания! А должна за все ответить сполна! России не место в Совбезе ООН и ООН в целом", - подчеркнул обмудсмен.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью захватчики подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Каховскую ГЭС могла подорвать 205 мотострелковая часть российской армии.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне оказалось 16 тысяч человек на правом берегу Днепра. Под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию людей.

Правоохранители уже начали расследование по факту экоцида из-за подрыва дамбы.

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Дмитрий Лубинец ООН
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