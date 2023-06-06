Дозволяє РФ відчути безкарність. Лубінець про пост ООН до Дня російської мови після підриву ГЕС

Організація Об’єднаних Націй за кілька годин після підриву росіянами Каховської ГЕС зробила публікацію про День російської мови. Це, зокрема, дозволяє загарбникам відчути безкарність за свої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця .

"Безкарність - це рушійна сила і основна російська зброя. Допоки ці нелюди відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ", - написав він.

Лубінець зазначив, що безкарність дозволяє нелюдам відчути навіть глобальна міжнародна організація ООН, яка покликана підтримувати мир у світі.

Так, сьогодні, в день, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднює публікацію про День російської мови.

"Невже представники ООН не розуміють, що цим заохочують росіян діяти ще більш жорстоко, грубо, безжалісно і безвідповідально. Бо країна-терорист вже показала, що плює на всі міжнародні домовленості, підписані конвенції та норми", - зауважив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що країна-агресор впевнена в тому, що за жоден злочин не понесе покарання. Він пригадав катастрофу зі збитим літаком МН-17, закатованих українців, розстріляних на камеру полонених, вбитих та поранених дітей, розстріляні евакуаційні колони, зруйновані вщент міста, окуповану та обстріляну ЗАЕС, депортованих дітей, заміновані, а тепер ще й затоплені території України.

Він зауважив, що це неповний перелік злочинів, які безкарно вчинила Росія - у День російської мови, у День вишиванки, у День пам’яті та примирення, у День матері тощо.

"Росії байдуже в який день вбивати та нищити, якщо вона переконана, що за це не понесе жодного покарання! А повинна за все відповісти сповна! Росії не місце у Радбезі ООН та в ООН в цілому", - наголосив обмудсмен.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі загарбники підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Каховську ГЕС могла підірвати 205 мотострілецька частина російської армії.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні опинилося 16 тисяч людей на правому березі Дніпра. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада вже проводить евакуацію людей.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом екоциду через підрив дамби.

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