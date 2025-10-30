"Долго говорили об Украине": главные итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина

Главное:

Переговоры в Пусане длились 1 час 40 минут.

Перед саммитом Трамп приказал Пентагону начать ядерные испытания.

Стороны достигли "консенсуса" по торговым вопросам. Трамп согласился снизить пошлины на китайские товары с 57% до 47% в рамках однолетнего соглашения.

В ответ Китай возобновит закупки американской сои, гарантирует экспорт редкоземельных минералов и усилит борьбу с фентанилом.

По словам Трампа, Китай начнет процесс закупки американских энергоносителей, в частности нефти и газа с Аляски.

Трамп оценил встречу как "12 из 10 баллов" и заявил, что между странами "огромное взаимное уважение".

Отдельно лидеры долго обсуждали войну России против Украины - согласились искать возможные пути урегулирования.

Тайвань не обсуждался - несмотря на ожидания, оба лидера проигнорировали вопрос о независимости острова.

Эта встреча стала первой после возвращения Трампа в Белый дом. В целом два лидера не встречались лично с 2019 года.

Перед встречей, во время которой делегации сидели напротив друг друга за переговорным столом, Трамп предположил, что обсуждение может продлиться 3 или 4 часа. Но лидеры разошлись уже через час и сорок минут.

После завершения переговоров Трамп и Си Цзиньпин не проводили совместной пресс-конференции. Президент США покинул Южную Корею и отправился в Вашингтон, а Си Цзиньпинь продолжает участие в саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

Интересно, что за несколько минут до встречи с китайским коллегой Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, что приказал Пентагону "немедленно" начать испытания ядерного оружия, поскольку "это делают другие страны".

Однако он не ответил на вопрос журналиста относительно этого решения, когда глава Белого дома вместе с Си Цзиньпинем начали саммит.

Торговый "консенсус"

Как известно, главной темой переговоров между лидерами стали торговые отношения, которые в последнее время находятся в состоянии обострения. Обе стороны стремились снизить напряжение после ряда взаимных таможенных шагов, вызвавших новый виток торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Си Цзиньпин после встречи заявил, что он и Трамп достигли "консенсуса" по торговым вопросам, сообщили китайские государственные СМИ.

По его словам, обе стороны должны "как можно быстрее завершить дальнейшую работу, сохранить и реализовать достигнутые договоренности и обеспечить ощутимые результаты, чтобы снять беспокойство относительно экономик Китая, США и всего мира".

Си Цзиньпин отметил, что Китай и США должны "оставаться на правильном пути" и "быть партнерами и друзьями", а также "работать вместе, чтобы достигать еще больших и конкретных результатов на благо наших двух стран и всего мира".

Как пишет The Guardian, консенсус, о котором упоминал Си Цзиньпинь на встрече, на самом деле был достигнут командами торговых переговоров США и Китая, которые встретились в минувшее воскресенье в Куала-Лумпуре. После этой встречи стороны разработали рамки для сделок, включая вопрос TikTok.

В свою очередь Трамп в TruthSocial, подводя итоги переговоров, назвал их "по-настоящему замечательными". Он отметил, что между странами "существует огромное взаимное уважение", которое после встречи "станет еще крепче".

После переговоров с Си Цзиньпином Трамп согласился снизить пошлины на китайские товары с 57% до 47%.

Такое решение было принято в рамках однолетнего соглашения в обмен на возобновление Пекином закупок американской сои, бесперебойный экспорт редкоземельных минералов и борьбу с нелегальным оборотом фентанила.

Китай согласился покупать энергоносители у США

В целом Трамп оценил встречу с президентом Китая на 12 баллов по 10-балльной шкале и заявил, что они с лидером Китая "пришли к выводу по многим очень важным вопросам".

"И, что особенно важно, Китай решительно заявил, что будет активно работать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Они помогут нам положить конец кризису фентанила", - написал Трамп.

Примечательно, что, по словам главы Белого дома, КНР согласилась начать процесс приобретения энергоносителей США. И фактически, может произойти очень масштабная закупка нефти и газа у крупного штата Аляска, добавил Трамп.

"Долго говорили об Украине"

Трамп, со своей стороны, сказал, что они обсудили возможное урегулирование войны РФ против Украины, но нефть "особо не обсуждали".

"Украина обсуждалась очень серьезно. Мы говорили об этом долго. И мы оба собираемся работать вместе, чтобы понять, можем ли мы чего-то достичь. Мы согласны, что стороны застряли и воюют. Иногда им просто приходится воевать, видимо. Безумие", - заявил Трамп журналистам.

По его словам Си Цзиньпин собирается помочь США в вопросе урегулирования войны, но "многое мы сделать не можем".

"Он (Пекин - ред.) уже давно покупает нефть у России - это покрывает значительную часть потребностей Китая. И, знаете, я могу сказать, что Индия ведет себя очень правильно в этом плане, но нефть мы особо не обсуждали. Мы говорили о том, чтобы совместно попытаться закончить эту войну. Она не касается Китая. Она не касается нас. И я хотел бы, чтобы она закончилась", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что ему не нравится видеть, как "тысячи молодых людей, преимущественно солдат, погибают на войне". Он отметил, что Соединенных Штатов эта война не касается, а наоборот - "страна даже получает прибыль", однако, по его словам, "деньги в этом случае не имеют значения".

Трамп подчеркнул, что США поставляют оружие странам НАТО, которые покупают его по рыночной цене и передают другим - преимущественно Украине. Политик добавил, что стороны обсудили этот вопрос и договорились работать вместе, чтобы попытаться урегулировать российско-украинскую войну.

Тайвань не обсуждался

Ожидалось, что лидеры могут затронуть тему Тайваня. Западные СМИ писали, Пекин ожидает от Вашингтона подтверждения политики "единого Китая" и отказа от поддержки независимости острова.

Впрочем, Тайвань, по словам Трампа, не обсуждался. Оба лидера проигнорировали вопрос журналиста о независимости полуострова на фоне опасений в Тайбэе, что Трамп может быть готов пойти на уступки главе Китая (КНР считает Тайвань своим).