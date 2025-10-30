Трамп и Си Цзиньпин встретились впервые с 2019-го: что известно и как это касается Украины

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем в Южной Корее. Среди тем их переговоров - торговая война, агрессия России против Украины и возможные пути ее прекращения.

РБК-Украина в материале ниже собрало главное об исторической встрече лидеров США и Китая.

Встреча лидер США и Китая происходит прям сейчас, на авиабазе Кихмэ, которая расположена на окраине международного аэропорта в южнокорейском Пусане.

"Президент США Дональд Трамп сейчас приветствует китайского лидера Си Цзиньпина перед их долгожданной двусторонней встречей... Ожидается, что они согласуют рамочную программу управления своими экономическими связями", - пишет CNN.

Главное:

Трамп впервые лично встретился с Си Цзиньпинем с начала второго президентского срока.

Переговоры проходят на саммите АТЭС в Кенджу. Среди тем - торговля, война в Украине, TikTok Тайвань и борьба с потоками фентанила.

Трамп хочет договоренностей по закупкам сои и ограничений ядерных вооружений; Пекин хочет отмены части тарифов и подтверждения политики "единого Китая".

США надеются на роль Китая в сокращении импорта энергоресурсов из РФ, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже заставили китайские и индийские компании сокращать закупки российской нефти.

Киев надеется, что Трамп будет убеждать Си Цзиньпина, чтобы тот надавил на Путина в плане прекращении войны.

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом встречается с лидером Китая Си Цзиньпином. В целом два лидера не встречались лично с 2019 года.

Их переговоры проходят сегодня на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кенджу.

Встреча лидеров, которая была давно запланирована, чуть не сорвалась на фоне нового витка торгового противостояния между двумя ведущими экономиками мира. Несмотря на то, что саммит АТЭС планировали заранее, до последнего оставалось неизвестно, приедут ли на него Трамп и Си Цзиньпин.

Ожидается, что данные переговоры имеют целью снизить напряжение в отношениях между двумя государствами и определить возможные пути для дальнейшего диалога.

Торговая война США и Китая и "тарифная пауза"

Главной темой переговоров являются торговые отношения между Вашингтоном и Пекином. За время своего второго президентства Трамп уже дважды общался с Си Цзиньпинем по телефону и четко дал понять, что рассматривает Китай как главного соперника США.

В течение 2025 года Соединенные Штаты несколько раз повышали пошлины на китайский импорт, в результате чего их уровень достиг 145%. В ответ Пекин ввел контрмеры - пошлины на американские товары до 125%.

Впоследствии, 12 мая, Белый дом сообщил о достижении договоренности с Китаем о 90-дневной приостановке дополнительных тарифов. В рамках этого соглашения США уменьшили свои пошлины до 30%, а Китай - до 10%.

Однако накануне встречи стороны успели обменяться жесткими экономическими шагами. 9 октября Пекин объявил о введении строгого контроля за экспортом редкоземельных элементов и технологий, связанных с их добычей и переработкой. Важно, что Китай контролирует около 70% мировой добычи редкоземельных элементов и более 90% его перерабатывающих мощностей.

В свою очередь 10 октября глава Белого дома заявил о намерении с ноября ввести дополнительные 100% пошлины на китайские товары, что вместе с действующими тарифами повысит общий уровень до 130%.

Несмотря на это, сам факт проведения встречи все же стал сигналом готовности сторон искать компромиссы и избежать новой эскалации торговой войны. До 10 ноября действует договоренность о "тарифной паузе", после которой стороны должны принять решение о дальнейших шагах.

Как анонсировал президент США, он ожидает договоренностей по закупкам сои и ограничениям ядерных вооружений. Китай в свою очередь рассчитывает на отмену тарифов и некоторые заявления от Вашингтона относительно его обязательств по Тайваню (КНР считает остров своей территорией).

Китай - ключевой оппонент США

Для Трампа это первая личная встреча с Си Цзиньпинем с начала второго президентского срока. В последние месяцы он неоднократно называл Китай главным экономическим соперником США и главной мишенью новых торговых ограничений.

Пекин, в свою очередь, пытается усилить собственную независимость в критических отраслях - от электроники до производства вооружений - и уменьшить зависимость от американских рынков.

10 октября Трамп резко раскритиковал Пекин, заявив, что тот направляет уведомления странам мира о намерении ввести экспортный контроль на все продукты, связанные с редкоземельными металлами. По его словам, такие шаги могут создать серьезные трудности для большинства государств.

Фото: Трамп неоднократно критиковал Китай, официальный Пекин тоже отвечал (Getty Images)

Тогда же американский президент отметил, что не видит необходимости во встрече с Си Цзиньпином. Впрочем, уже через неделю Трамп изменил риторику - он начал говорить о "позитивных сигналах" со стороны Пекина и согласился встретиться с китайским лидером в Южной Корее.

Глава Белого дома заявил, что ожидает "справедливого соглашения" и положительного результата переговоров, назвав встречу "важной и перспективной" для обеих стран.

"Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас", - сказал Трамп.

Война РФ против Украины, Тайвань и другие вопросы

Среди тем встречи лидеров - война РФ против Украины. Трамп заявил, что планирует обсудить с китайским лидером возможность влияния Пекина на Москву для прекращения боевых действий.

"Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией", - сообщил Трамп.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что после встречи лидеров США и Китая, китайская сторона уменьшит объемы российского импорта. Ведь, как отмечает глава государства, отказ от импорта российских энергоресурсов имеет целью не только лишить Россию возможности продолжать войну против Украины.

"Думаю, что это может быть один из его сильных шагов, если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт. Почему? Потому что у нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов РФ", - сказал Зеленский.

Заметим, что санкции Трампа против российских нефтяных гигантов уже вызвали большую реакцию в Китае и Индии. Некоторые компании начали отменять заказы, чтобы успеть до 21 ноября - конца действия ограничений в отношении "Роснефти" и "Лукойла". Уже сейчас в Китае и Индии государственные нефтяные компании сокращают закупки российской нефти.

Президент США в свою очередь выразил убеждение, что Си Цзиньпин уже не заинтересован в затягивании войны и может быть открытым к поиску путей ее завершения. В Белом доме предполагают, что Китай может сыграть заметную роль в процессе мирного урегулирования.

Хотя Китай официально занимает "нейтральную" позицию в отношении войны России против Украины, выступая за "дипломатическое урегулирование" и "мирные переговоры", в то же время Пекин продолжает экономическое сотрудничество с Москвой, в частности в сфере энергоресурсов и торговли, что фактически поддерживает российскую военную машину.

Газета The Washington Post писала, что Китай существенно увеличил поставки компонентов для российских дронов, что позволило РФ производить больше беспилотников с оптоволоконными системами и получать преимущество на поле боя.

Фото: Си Цзиньпин и Путин встречались в Пекине в сентябре во время масштабного военного парада (Getty Images)

Отдельно лидеры должны обсудить ситуацию вокруг Тайваня. По данным The New York Times, Пекин ожидает от Вашингтона подтверждения политики "единого Китая" и готовности не поддерживать независимость острова.

Хотя президент США также отметил, что чувствительная тема Тайваня может вообще сегодня не обсуждаться.

"Я не знаю, будем ли мы вообще говорить о Тайване. Я не уверен. Возможно, он захочет спросить об этом. Нет о чем много спрашивать. Тайвань есть Тайвань", - сказал Трамп.

Также стороны должны затронуть тему борьбы с потоками фентанила - синтетического наркотика и завершат соглашение по собственности TikTok, которое было согласовано в Мадриде.