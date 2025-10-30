"Довго говорили про Україну": головні підсумки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Головне:

Переговори в Пусані тривали 1 годину 40 хвилин.

Перед самітом Трамп наказав Пентагону розпочати ядерні випробування.

Сторони досягли "консенсусу" з торговельних питань. Трамп погодився знизити мита на китайські товари з 57% до 47% в межах однорічної угоди.

У відповідь Китай відновить закупівлі американської сої, гарантує експорт рідкоземельних мінералів та посилить боротьбу з фентанілом.

За словами Трампа, Китай розпочне процес закупівлі американських енергоносіїв, зокрема нафти та газу з Аляски.

Трамп оцінив зустріч як "12 із 10 балів" та заявив, що між країнами "величезна взаємна повага".

Окремо лідери довго обговорювали війну Росії проти України - погодились шукати можливі шляхи врегулювання.

Тайвань не обговорювався - попри очікування, обидва лідери проігнорували питання про незалежність острова.

Ця зустріч стала першою після повернення Трампа в Білий дім. Загалом два лідери не зустрічалися особисто з 2019 року.

Перед зустріччю, під час якої делегації сиділи навпроти одна одної за переговорним столом, Трамп припустив, що обговорення може тривати 3 або 4 години. Але лідери розійшлися вже за годину й сорок хвилин.

Після завершення переговорів Трамп і Сі Цзіньпінь не проводили спільної пресконференції. Президент США залишив Південну Корею і відправився у Вашингтон, а Сі Цзіньпінь продовжує участь у саміті АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).

Цікаво, що за кілька хвилин до зустрічі з китайським колегою Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial, що наказав Пентагону "негайно" розпочати випробування ядерної зброї, оскільки "це роблять інші країни".

Однак він не відповів на запитання журналіста щодо цього рішення, коли глава Білого дому разом з Сі Цзіньпінем розпочали саміт.

Торгівельний "консенсус"

Як пише The Guardian, консенсус, про який згадував Сі Цзіньпінь на зустрічі, насправді був досягнутий командами торгівельних переговорів США та Китаю, які зустрілися минулої неділі в Куала-Лумпурі. Після цієї зустрічі сторони розробили рамки для угод, включаючи питання TikTok.

Сі Цзіньпін після зустрічі заявив, що він і Трамп досягли "консенсусу" з торговельних питань, повідомили китайські державні ЗМІ.

За його словами, обидві сторони мають "якнайшвидше завершити подальшу роботу, зберегти й реалізувати досягнуті домовленості та забезпечити відчутні результати, щоб стишити занепокоєння щодо економік Китаю, США та всього світу".

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай і США повинні "залишатися на правильному шляху" й "бути партнерами та друзями", а також "працювати разом, щоб досягати ще більших і конкретних результатів на благо наших двох країн і всього світу".

Як пише The Guardian, консенсус, про який згадував Сі Цзіньпінь на зустрічі, насправді був досягнутий командами торгівельних переговорів США та Китаю, які зустрілися минулої неділі в Куала-Лумпурі. Після цієї зустрічі сторони розробили рамки для угод, включаючи питання TikTok.

Своєю чергою Трамп у TruthSocial, підбиваючи підсумки переговорів, назвав їх "по-справжньому чудовими". Він зазначив, що між країнами "існує величезна взаємна повага", яка після зустрічі "стане ще міцнішою".

Після перемовин з Сі Цзіньпіном Трамп погодився знизити мита на китайські товари із 57% до 47%.

Таке рішення ухвалили в межах однорічної угоди в обмін на відновлення Пекіном закупівель американської сої, безперебійний експорт рідкісноземельних мінералів і боротьбу з нелегальним обігом фентанілу.

Китай погодився купувати енергоносії у США

Загалом Трамп оцінив зустріч із президентом Китаю на 12 балів за 10-бальною шкалою та заявив, що вони з лідером Китаю "дійшли висновку з багатьох дуже важливих питань".

"І, що особливо важливо, Китай рішуче заявив, що активно працюватиме з нами, щоб зупинити потік фентанілу в нашу країну. Вони допоможуть нам покласти край кризі фентанілу", - написав Трамп.

Примітно, що, за словами глави Білого дому, КНР погодилася розпочати процес придбання енергоносіїв США. І фактично, може відбутися дуже масштабна закупівля нафти і газу у великого штату Аляска, додав Трамп.

"Довго говорили про Україну"

Трамп, зі свого боку, сказав, що вони обговорили можливе врегулювання війни РФ проти України, але нафту "особливо не обговорювали".

"Україна обговорювалася дуже серйозно. Ми говорили про це довго. І ми обоє збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми згодні, що сторони застрягли та воюють. Іноді їм просто доводиться воювати, мабуть. Безумство", - заявив Трамп журналістам.

За його словами Сі Цзіньпін збирається допомогти США у питанні врегулювання війни, але "багато чого ми зробити не можемо".

"Він (Пекін - ред.) вже давно купує нафту в Росії - це покриває значну частину потреб Китаю. І, знаєте, я можу сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані, але нафту ми особливо не обговорювали. Ми говорили про те, щоби спільно спробувати закінчити цю війну. Вона не торкається Китаю. Вона не торкається нас. І я хотів би, щоб вона закінчилася", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що йому не подобається бачити, як "тисячі молодих людей, переважно солдатів, гинуть на війні". Він зазначив, що Сполучених Штатів ця війна не стосується, а навпаки - "країна навіть отримує прибуток", однак, за його словами, "гроші в цьому випадку не мають значення".

Трамп підкреслив, що США постачають зброю країнам НАТО, які купують її за ринковою ціною та передають іншим - переважно Україні. Політик додав, що сторони обговорили це питання і домовилися працювати разом, аби спробувати врегулювати російсько-українську війну.

Тайвань не обговорювався

Очікувалося, що лідери можуть порушити тему Тайваню. Західні ЗМІ писали, Пекін очікує від Вашингтона підтвердження політики "єдиного Китаю" та відмови від підтримки незалежності острова.

Втім, Тайвань, за словами Трампа, не обговорювався. Обидва лідери проігнорували питання журналіста про незалежність півострова на тлі побоювань у Тайбеї, що Трамп може бути готовий піти на поступки главі Китаю (КНР вважає Тайвань своїм).