"Придется решать Украине". У Байдена говорят, что обсуждали мобилизацию с командой Трампа

У президента США Джо Байдена обсуждали проблемы мобилизации в Украине с командой Дональда Трампа. Но подчеркивают, что только Украина может принимать решение о снижении призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в интервью Bloomberg .

В частности, Салливан отметил, что в прошлом году Украина снизила возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Но, по его мнению, с тех пор проблемы с человеческим ресурсом обострились. Он также заявил, что США якобы выделили достаточно боеприпасов и техники для укомплектования украинских бригад.

Салливан подчеркнул, что об этих проблемах проинформировали команду Трампа.

"Посмотрим, как теперь это будет развиваться. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться", - добавил он.

Что говорят в команде Трампа

Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что для стабилизации фронта в Украине нужно снизить мобилизационный возраст.

"Одна из вещей, о которой мы будем спрашивать украинцев - у них есть проблемы с живой силой. Их мобилизационный возраст сейчас - 25 лет, не 18. Они могут сгенерировать сотни тысяч новых солдат", - сказал он.