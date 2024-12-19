США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл

Уже несколько месяцев в публичном пространстве активно обсуждают тему снижения мобилизационного возраста в Украине. С недавнего времени диалог между Вашингтоном и Киевом стал публичным. Зачем США "продавливают" этот вопрос и что об этом думают в Украине, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Полномасштабная война Украины с российским агрессором длится уже практически три года. За это время Россия, согласно официальным заявлениям, потеряла около 650 тысяч солдат убитыми и ранеными. В Украине на фронте погибло 43 тысячи военных, около 370 тысяч – ранены, о чем в начале декабря сообщил президент Владимир Зеленский.

Под конец третьего года военные действия стали интенсивнее – Россия прорывается по линии фронта, стремясь захватить как можно больше украинской территории. Согласно сводкам Генштаба Украины, каждый день российская армия лишается приблизительно тысячи солдат, но Кремль, судя по всему, это не останавливает. Москва эксплуатирует многолетний метод "мясных штурмов", не считаясь с потерями.

Украине сложно – Киев не хочет прибегать к такому же методу, стремясь вести войну по современным стандартам, насколько это возможно, то есть воевать техникой, а не людьми. Для этого военным нужно большое количество вооружения, о чем украинские власти постоянно просят западных партнеров. Кроме того, сказывается медленный темп мобилизации – военных не хватает, а те, кто находится на фронте, жалуются на то, что ротации проводятся крайне редко и их некем заменить.

Западные союзники, снабжая украинскую армию умеренными пакетами вооружения, пока еще мягко, но поднимают тему переговоров, компромиссов и гарантий безопасности. Параллельно с этим с недавнего времени западные функционеры стали ненавязчиво подталкивать Киев к тому, чтобы снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Пока что эти заявления звучат как предложения, а партнеры заверяют, что конечное решение за Украиной. Но собеседники РБК-Украина уверены – в скором времени снижение мобилизационного возраста может стать одним из требований в обмен на внушительную помощь.

Давление от США и ответ Киева

Очередная волна мобилизации вошла в кризис с лета 2023 года. Очереди в военкоматы иссякли и вдруг выяснилось, что у ТЦК попросту нет актуальных данных о миллионах военнообязанных. А обновлять информацию о себе многие не спешили. Рейды по городам давали результат, но минимальный. К тому же на общее отношение к мобилизации повлияли различные скандалы – агрессивное поведение сотрудников ТЦК, коррупция в военкоматах.

Последнее повлекло за собой решение Зеленского уволить разом всех областных глав ТЦК, что тоже не было воспринято однозначно и явно сказалось на темпах мобилизации. Об этом уже гораздо позже высказался бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявив, что прежние военкомы были профессионалами.

Сложности с набором людей в армию повлекли за собой критику уже со стороны самих военных, которые жаловались на качество новоприбывших. Со временем тема мобилизации стала настолько токсичной в медийном плане, что с ней не хотели ассоциироваться ни в Генштабе, ни в правительстве, отказываясь от любых комментариев.

Параллельно с этим усугублялась ситуация на фронте. Украинское контрнаступление, ожидания от которого явно перегрелись, не удалось. Россияне же, в свою очередь, делали ставку на человеческий ресурс, который они позволяют себе тратить в пугающих масштабах. В Украине же мобилизация продолжается, но ее результат все еще явно не тот, что устроит военное командование. Для увеличения количества потенциальных призывников в апреле 2024 года Верховная Рада снизила призывной возраст с 27 до 25 лет.

Впервые о том, что западные партнеры предлагают Киеву снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, еще в октябре заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, эту тему буквально продавливают США, причем как демократы, так и республиканцы. Основной их аргумент касался того, что во время войны во Вьетнаме американцев набирали в армию с 19 лет.

Украинские военные на вокзале в Киеве (фото: Getty Images)

Через несколько дней этот вопрос прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров. Он подтвердил, что союзники затрагивают тему снижения мобилизационного возраста, но заверил, что украинское правительство не примет это решение.

"Мы всегда хотим давать выбор человеку. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено – с 25 и выше. Если есть желание у кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады", – заявил Умеров на брифинге 18 октября.

В этот же день Зеленский заявил, что у власти нет планов по снижению мобилизационного возраста, а те, кто хочет вступить в ряды ВСУ, не достигнув 25 лет, могут подписать контракт с Минобороны.

Нельзя сказать, что общество, военные и политики разделились на два лагеря. Наоборот, противников снижения мобилизационного возраста гораздо больше, чем тех, кто поддерживает эту идею. Среди последних народный депутат и действующий военный Роман Костенко, который в комментариях СМИ заявил, что в армии не хватает именно молодых людей. О том, что средний возраст украинских военных – около 40 лет, писало издание Bloomberg.

Стоит отметить, что среди тех военнослужащих, которые готовы комментировать эту тему, мнение Костенко единичное. В основном военные против снижения возраста, аргументируя это тем, что 18-летние парни могут оказаться не готовыми к фронту. К примеру, военнослужащая 47 отдельной механизированной бригады Елена Рыж считает, что мало кто в возрасте 18 лет сможет вынести то, что происходит на поле боя.

"Есть среди моих побратимов люди, которым по 19-20 лет, да. Но мы все очень разные по внутреннему миру, по воспитанию, по характеру. Кто-то внутренне, психологически готов, а кто-то еще не готов к этому. И просто забивать наше войско детьми, потому что так кто-то из зарубежных партнеров захотел – для меня это недопустимо. По-моему, это не будет эффективно", – говорит Елена Рыж в комментарии РБК-Украина.

В таком же русле по этой теме высказался военнослужащий ВСУ Артем Чапай. По его словам, 18-летние не готовы к войне и как бы он сам не хотел ее окончания, призывной возраст снижать нельзя.

"Человеческие самцы до 25 – это late adolescents, у них еще тормозные центры мозга не развились. Они еще не пожили. Мобилизация с 18 и в предыдущих войнах была преступлением. Это дети, чтобы они о себе не думали. Наиболее абсурд заметен в США, когда до 21 нельзя легально бухать, но могли забрать на войну", – написал Чапай у себя на Facebook.

В ноябре тема снижения мобилизационного возраста возникла вновь. На этот раз издание Associated Press со ссылкой на американского чиновника сообщило, что администрация Джо Байдена снова призывает Киев снизить призывной возраст. Якобы того требует текущая ситуация на фронте. Кроме того, американские союзники намекали на то, что время Байдена в Белом доме истекает, поэтому, если Украина быстро снизит мобилизационный возраст, администрация нынешнего президента успеет выделить больше средств.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме (фото: Getty Images)

"Время истекает, администрация Байдена подчеркивает, что у Украины есть необходимое оружие, и теперь она должна быстро увеличить количество своих войск, если собирается продолжать борьбу с Россией", – отмечает издание.

На это опять отреагировал Зеленский. 19 ноября, во время представления плана стойкости в Верховной Раде, он снова сообщил, что мобилизационный возраст никто снижать не собирается. Однако тем, кто не достиг 25 лет, будут предлагать "мотивационные пакеты" в случае подписания контракта с Минобороны.

В начале декабря тему снижения мобилизационного возраста затронуло издание Washington Post, отметив, что администрация Байдена "разочарована" в мобилизации в Украине в принципе. В статье речь идет о том, что в США ведут "экстренные" переговоры с Киевом, чтобы выделить средства, но при этом ожидают, что Зеленский снизит призывной возраст. 4 декабря тему косвенно прокомментировал уже сам Госсекретарь США Энтони Блинкен, по сути, подтверждая тот факт, что дискуссии по этому поводу действительно ведутся. Во время очередного брифинга он заявил, что Украина должна принять "трудные, но необходимые решения" относительно мобилизации.

10 декабря Штаты уже открыто заявили о том, что готовы экипировать новоприбывших военных, если Киев их мобилизует. "Мы четко дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и научить эти силы", — сказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

Украинская сторона продолжила активно отбиваться. Зеленский заявил, что Киев не будет компенсировать недостаток оружия молодостью солдат. Через неделю после заявления Миллера в Украине, похоже, впервые публично прозвучала фраза о том, что Штаты снимают с себя ответственность тем, что предлагают снизить мобилизационный возраст. Об этом сказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, добавив, что вопрос экипировки солдат не может стоять таким образом – они и так должны быть обеспечены, согласно договоренностям.

"Я лично воспринимаю это (заявления западных чиновников о необходимости снижения возраста мобилизации в Украине — ред.) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — сказала чиновница.

Энтони Блинкен (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Тот факт, что в США уже вышли с этим заявлением буквально "в лоб", как минимум говорит о том, что в кулуарах этот вопрос уже давно обсуждается. Очевидно внутренние дискуссии, как и "сливы" в местную прессу, оказались безрезультатными, поэтому в Штатах решили выйти с этим вопросом на публику. Хотя некоторые украинские функционеры отрицают сам факт давления со стороны американских друзей. К примеру, нардеп Александр Завитневич в комментарии РБК-Украина отметил, что США "интересуются" этим вопросом, но не ставят никаких ультиматумов. Кроме того, по его словам, идея снижения мобилизационного возраста никогда не определяла характер переговоров с Вашингтоном.

"В любых условиях комплектование Сил обороны необходимым количеством мобилизованных следует рассматривать не только в контексте снижения мобилизационного возраста. Прежде всего, резервы следует искать в улучшении системы стимулов для контрактной формы присоединения к войску, усовершенствования рекрутинговой компании как на уровне МО, ГШ, так и самих подразделений, условий прохождения военной службы", – отметил Завитневич.

Планы Трампа – будет ли новый лидер США "давить" на Киев

Последнее по состоянию на 18 декабря заявление на этот счет вновь прозвучало от Зеленского. В комментарии Le Parisien он сообщил, что от союзников поступают "сигналы" о снижении мобилизационного возраста, которые обсуждаются как публично, так и в кулуарах. И там, и там, как утверждает президент, украинская сторона отвечает партнерам, что говорить об этом "не честно".

"Я считаю, что на сегодня это не честный разговор. Я это публично и не публично лидерам говорил. Просто это не честно. Современная война другая. Без прикрытия неба как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают. И поэтому это, знаете, такие политические игры", – добавил Зеленский.

Дискуссия о том, что Украине надо снизить мобилизационный возраст, длится уже несколько месяцев. Судя по тому, что она вышла в публичное пространство, где обе стороны открыто заявляют свои позиции, внутренний диалог, скорее всего, еще более жесткий – в США очевидно уже не только "интересуются", можем ли мы это сделать, но и аккуратно продавливают этот вопрос.

Причем собеседники РБК-Украина среди украинских и зарубежных представителей политикума не отрицают того, что "эстафету" в этой теме у Байдена вполне может забрать новоизбранный президент США Дональд Трамп. А уж он, в свойственной ему манере, вполне вероятно будет давить на Киев еще жестче, чем нынешняя администрация.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Трамп уже не раз говорил о том, что ответственность за помощь Украине в войне против России должна нести на себе в первую очередь Европа, а не США. Параллельно с этим команда новоизбранного американского президента все это время навязывала своему электорату идею о том, что Украина фактически проиграла эту войну, претерпевая огромные разрушения и масштабные человеческие потери.

По словам собеседников РБК-Украина, если Трампу не удастся усадить обе стороны за стол переговоров, что сегодня маловероятно, США и дальше продолжит помогать вооружением и деньгами. Но в картинке его избирателя Украина проигрывает и продолжать снабжать ее оружием просто не имеет смысла.

"Здесь идея довольно простая – Киев снижает мобилизационный возраст, все идут на войну и Трамп показывает это своему электорату. Мол, смотрите, они всей нацией готовы бороться против агрессора, жертвуют буквально всем. Давайте им поможем!" – говорит один из собеседников РБК-Украина.

В таком случае США берут на себя обязательства оказать Киеву существенную военную помощь, а Украина должна показать, что она готова пойти на крайние меры и посылать на фронт парней, едва достигнувших совершеннолетия. Вполне вероятно, что снижение мобилизационного возраста может стать одним из требований к украинской власти на внутренних переговорных треках "в пакете" с возможным проведением выборов, повышением налогов и так далее.

Украинские источники на условиях анонимности отмечают, что власти будут до последнего отбиваться от этих требований. "Мы категорически против. Это будет очень плохо политически, экономически, демографически, со всех сторон", - отмечает высокопоставленный собеседник во власти.

При этом в личных беседах они добавляют, что значительную роль в возникновении этой темы в принципе сыграл провал мобилизации. Если бы рекрутинг был более эффективным, а скандалы о коррупции и агрессии со стороны ТЦК не наслаивались друг на друга каждую неделю, возможно, и разговоры о снижении призывного возраста велись бы не настолько активно.