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"Доведеться вирішувати Україні". У Байдена кажуть, що обговорювали мобілізацію з командою Трампа

Вашингтон, Понеділок 13 січня 2025 21:11
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"Доведеться вирішувати Україні". У Байдена кажуть, що обговорювали мобілізацію з командою Трампа Фото: радник чинного президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

У президента США Джо Байдена обговорювали проблеми мобілізації в Україні з командою Дональда Трампа. Але наголошують, що лише Україна може ухвалювати рішення про зниження призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана в інтерв'ю Bloomberg.

Зокрема, Салліван зазначив, що минулого року Україна знизила вік мобілізації з 27 до 25 років. Але, на його думку, відтоді проблеми з людським ресурсом загострилися. Він також заявив, що США нібито виділили достатньо боєприпасів і техніки для укомплектування українських бригад.

Салліван підкреслив, що про ці проблеми поінформували команду Трампа.

"Подивимося, як тепер це буде розвиватися. Зрештою, це суверенне рішення, яке Україна має ухвалити сама. Але ми чітко зазначали, що питання людських ресурсів важливе. Це те, з чим Україна має впоратися", - додав він.

Що говорять у команді Трампа

Раніше майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що для стабілізації фронту в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік.

"Одна з речей, про яку ми будемо питати українців - у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз - 25 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів", - сказав він.

Нагадаємо, українська влада підтверджувала, що американські партнери намагаються схилити офіційний Київ до зниження віку мобілізації до 18 років. Однак президент Володимир Зеленський вважає це безглуздим без достатньої кількості зброї та техніки.

Детальніше про цю проблему читайте в матеріалі РБК-Україна "США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років і чи є в цьому сенс".

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