Довбик забил первый гол за "Рому" в новом сезоне Серии А: видео

Воскресенье 28 сентября 2025 16:16
Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский форвард Артем Довбик забил свой первый гол в сезоне 2025/26, отличившись в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Гол украинца

Нападающий "Ромы" вышел в стартовом составе на игру против "Вероны" и уже на седьмой минуте открыл счет.

В начале поединка Зеки Челик выполнил навес с правого фланга, и Довбык ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника - 1:0.

Украинец высоко выпрыгнул и мощным ударом замкнул передачу, направив мяч под правую стойку.

Это второй матч в старте для нападающего под руководством нового главного тренера "Ромы" Джан Пьеро Гасперини.

Статистика Довбыка

Украинский форвард перебрался в "Рому" летом 2024 года из "Жироны" за 30 миллионов евро.

За римский клуб он провел 49 поединков во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и сделал 4 результативные передачи.

В предыдущем матче 24 сентября "Рома" стартовала в Лиге Европы победой над "Ниццей" со счетом 2:1.

Довбык тогда также вышел в старте, но провел неубедительную игру и получил оценку 6,1 балла, после чего был заменен на 69-й минуте. Во встрече с "Вероной" украинцу удалось быстро исправить впечатление, забив первый мяч в сезоне.

Рома Артем Довбик Футбол
