Довбик забив перший гол за "Рому" в новому сезоні Серії А: відео
Український форвард Артем Довбик забив свій перший гол у сезоні 2025/26, відзначившись у матчі 6-го туру чемпіонату Італії.
Гол українця
Нападник "Роми" вийшов у стартовому складі на гру проти "Верони" та вже на сьомій хвилині відкрив рахунок.
На початку поєдинку Зекі Челік виконав навіс з правого флангу, і Довбик ударом головою відправив м'яч у сітку воріт суперника - 1:0.
Українець високо вистрибнув і потужним ударом замкнув передачу, спрямувавши м'яч під праву стійку.
Це другий матч у старті для нападника під керівництвом нового головного тренера "Роми" Джан П'єро Ґасперіні.
Статистика Довбика
Український форвард перебрався до "Роми" влітку 2024 року з "Жирони" за 30 мільйонів євро.
За римський клуб він провів 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився 17 забитими м’ячами та зробив 4 результативні передачі.
У попередньому матчі 24 вересня "Рома" стартувала в Лізі Європи перемогою над "Ніццою" з рахунком 2:1.
Довбик тоді також вийшов у старті, але провів непереконливу гру та отримав оцінку 6,1 бала, після чого був замінений на 69-й хвилині. У зустрічі з "Вероною" українцю вдалося швидко виправити враження, забивши перший м'яч у сезоні.
