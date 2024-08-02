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Довбик официально перешел в гранд чемпионата Италии

Рим, Пятница 02 августа 2024 18:17
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Довбик официально перешел в гранд чемпионата Италии Фото: Артем Довбик примерил футболку "волков" (asroma.com)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний нападающий перебрался в итальянской Серии А. Он всего на год задержался в испанской Ла Лиге.

Довбик заключил с "волками" контракт на 5 лет. "Рома" отдала за украинца ориентировочно 30,5 млн евро. Еще 6 миллионов в евровалюте стороны прописали в договоре в качестве бонусов. "Жирона" также будет иметь процент от последующей продажи форварда.

В новой команде Довбик будет выступать под 11-м номером. В чемпионате Испании он играл под "девяткой".

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местной спортшколы олимпийского резерва. Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2014/15 за второлиговый "Черкасский Днепр".

Год спустя оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев. Позже играл в Дании за "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в "Днепр-1" за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

Довбик – лучший бомбардир сезонов УПЛ (2022/23) и Ла Лиги (2023/24). В составе сборной Украины дебютировал весной 2021-го. С тех пор провел 31 матч за "сине-желтые", в которых забил 10 мячей.

К слову, ранее сборная Украины потерпела поражение от Аргентины на Олимпийских играх.

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