ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Зеленский впервые подтвердил, что Украина сбивала "Шахеды" на Ближнем Востоке

16:16 10.04.2026 Пт
2 мин
Украина помогла в развитии ПВО благодаря уникальному опыту. Что Киев получил взамен?
aimg Елена Чупровская
Фото: ВСУ сбивали иранские Шахеды за рубежом: что известно об операциях (Getty Images)

Украинские военные сбивали "Шахеды" на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил это официально.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом заявил Зеленский во время брифинга для журналистов 10 апреля.

Читайте также: "Такого у Украины никогда не было": Зеленский о договоренностях со странами Ближнего Востока

Операции происходили еще до подписания перемирия между Ираном, США и Израилем на этой неделе.

Что именно делали украинцы

По словам Зеленского, украинские силы участвовали в реальных боевых операциях за рубежом - не учебных. Они использовали собственные дроны-перехватчики, которые уже доказали эффективность против "Шахедов" в Украине.

"Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в развитии современной системы противовоздушной обороны, которая реально может работать", - сказал он.

Страны, где действовали украинские специалисты, президент не назвал. Ранее он сообщал, что в регионе развернуто 228 украинских экспертов.

Зеленский впервые подтвердил, что Украина сбивала &quot;Шахеды&quot; на Ближнем ВостокеФото: президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем помогли украинские военные на Ближнем Востоке (инфографика РБК-Украина)

Что Украина получила взамен

Взамен за участие в операциях Киев договорился о:

  • оружие для защиты энергетической инфраструктуры;
  • нефть и дизельное топливо;
  • в некоторых случаях - финансовые договоренности.

"Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на взносы в устойчивость нашей страны. Это гораздо больше, чем просто получение денег", - пояснил Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники на восточном фланге альянса и страны Персидского залива защищаются от дронов благодаря украинским технологиям.

По его словам, этих разработок не существовало еще год назад, а боевой опыт Украины уже спасает жизни за ее собственными границами.

Еще в конце Зеленский заключил соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром по защите от иранских беспилотников.

Президент тогда отметил, что дополнительные запросы поступили также от Бахрейна и Омана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Иран Ближний восток Вооруженные силы Украины
Новости
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой