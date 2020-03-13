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Досягнення миру не може містити навіть натяку на капітуляцію, - Тимошенко

Новини » Політика     13.03.2020 - 20:33
Досягнення миру не може містити навіть натяку на капітуляцію, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, підписані документи у Мінську знову декларують наявність неіснуючої "громадянської війни"

Створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську свідчить про капітуляцію з боку України, а не шляхом до досягнення миру. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає РБК-Україна.

"Моя позиція була і залишається чіткою та однозначною. В Україні немає внутрішнього конфлікту. Є війна Росії проти України на Донбасі. Є окупований Росією Крим. Підписані ж документи знову декларують наявність неіснуючої "громадянської війни", - написала Тимошенко.

Вона переконана, досягнення миру не може містити навіть натяку на капітуляцію.

"Свого часу ми попросили президента не перетинати "червоні лінії", які загрожують нашим національним інтересам, самій нашій незалежності та суверенітету. Однак, протоколи, які було завізовано посланцями Володимира Зеленського у Мінську, викликають цілком обґрунтоване обурення, змушують засумніватися в усвідомленні президентом усіх небезпек таких таємних домовленостей. Підтримавши ці документи, президент вкотре перетнув "червоні лінії", - додала Тимошенко.

За її словами, Україні потрібен справжній мир, а не щоденна повзуча капітуляція.

"Ми стежимо за кожним кроком у переговорах із РФ і не дозволимо президенту ввести в дію жодного рішення, яке б суперечило нашим національним інтересам. Ставило би під загрозу наш суверенітет і геополітичний вибір. Зраджувало пам‘ять солдат, які віддали свої життя за Батьківщину. Ці документи мають бути денонсовані", - констатує лідер партії.

Нагадаємо, 13 березня частина "Слуги народу" виступила проти створення Консультативної ради з ОРДЛО. Відповідне звернення підписали 28 нардепів "СН".

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

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