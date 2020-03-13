Достижение мира не может содержать даже намека на капитуляцию, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, подписанные документы в Минске снова декларируют наличие несуществующей "гражданской войны"

Создание Консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске свидетельствует о капитуляции со стороны Украины, а не путем к достижению мира. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает РБК-Украина.

"Моя позиция была и остается четкой и однозначной. В Украине нет внутреннего конфликта. Есть война России против Украины на Донбассе. Есть оккупированный Россией Крым. Подписанные документы снова декларируют наличие несуществующей "гражданской войны", - написала Тимошенко.

Она убеждена, достижение мира не может содержать даже намека на капитуляцию.

"В свое время мы попросили президента не пересекать "красные линии", которые угрожают нашим национальным интересам, самой нашей независимости и суверенитета. Однако, протоколы, было завизировано посланцами Владимира Зеленского в Минске, вызывают вполне обоснованное возмущение, заставляют усомниться в осознании президентом всех опасностей таких тайных договоренностей. Поддержав эти документы, президент в очередной раз пересек "красные линии", - добавила Тимошенко.

По ее словам, Украине нужен настоящий мир, а не ежедневная ползучая капитуляция.

"Мы следим за каждым шагом в переговорах с РФ и не позволим президенту ввести в действие ни одного решения, которое бы противоречило нашим национальным интересам. Ставило бы под угрозу наш суверенитет и геополитический выбор. Предавало память солдат, которые отдали свои жизни за Родину. Эти документы должны быть денонсированы", - констатирует лидер партии.

Напомним, 13 марта часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета из ОРДЛО. Соответствующее обращение подписали 28 нардепов "СН".

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.