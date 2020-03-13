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Частина "Слуги народу" виступила проти створення Консультативної ради з ОРДЛО

Новини » Політика     13.03.2020 - 20:29
Частина "Слуги народу" виступила проти створення Консультативної ради з ОРДЛО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

28 нардепів "Слуги народу" підписались під зверненням до президента Володимира Зеленського

Частина народних депутатів фракції "Слуги народу" звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Відповідне звернення підписали 28 нардепів "СН", повідомляє РБК-Україна.

Депутати зазначили, що анонсована Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Однак, її створення, на думку парламентарів, може поставити під сумнів законодавчо закріплену російську агресію щодо України.

"У зв’язку з цим ми звертаємось до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, суперечать діючому законодавству держави та національним інтересам", - йдеться у зверненні.

Також нардепи хочуть, аби українська делегація у ТКГ в Мінську регулярно звітувала перед парламентом щодо стану переговорів.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

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