Доставку бюлетенів до ЦВК забезпечують 32 тис. правоохоронців, - поліція

Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Також правоохоронці забезпечують охорону окружних виборчкомів

Охорону окружних виборчих комісій (ОВК) та доставку бюлетенів до Центральної виборчої комісії при підрахунку результатів президентських виборів забезпечують 32 тис. правоохоронців. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу щодо правопорушень, зареєстрованих починаючи з 31 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз на чергуванні перебувають 32 тис. поліцейських, які забезпечують безпеку роботи ОВК та ДВК. Також за зверненням ЦВК ми супроводжуємо доставку бюлетенів і протоколів", - заявив Князєв.

Нагадаємо, офіційні результати першого туру виборів 2019 планують оголосити до 10 квітня.

Додамо, раніше повідомлялося, що ЦВК почала приймати паперові протоколи з мокрими печатками від окружних виборчкомів. Зокрема, сьогодні на засіданні Центрвиборчкому прибули члени комісії №51 з селища Зайцево Донецької області.

Також повідомлялося, що у Центральній виборчій комісії посилять контакти з окружними виборчими комісіями до призначення другого туру президентських виборів.