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У ЦВК назвали терміни оголошення офіційних підсумків виборів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 15:37
У ЦВК назвали терміни оголошення офіційних підсумків виборів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Результати першого туру виборів 2019 оголосять до 10 квітня

Офіційні результати першого туру виборів 2019 планують оголосити до 10 квітня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.

За словами Радченка, результати першого туру виборів 2019 встигнуть оголосити до 10 квітня у встановлені законом терміни. Він також зазначив, що на сьогодні складно спрогнозувати дату оголошення офіційних результатів.

"Я не знаю, як будуть везти бюлетені до окружних комісій, і як протоколи будуть везти з ОВК. Графіка немає. Як можна оцінювати процес, якщо здала тільки одна комісія з двох дільниць?", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК почала приймати паперові протоколи з мокрими печатками від окружних виборчкомів. Зокрема, сьогодні на засіданні Центрвиборчкому прибули члени комісії №51 з селища Зайцеве Донецької області.

"Під час прийняття та обробки протоколів можуть бути встановлені недоліки і розбіжності", - підкреслила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Також повідомлялося, що у Центральній виборчій комісії посилять контакти з окружними виборчими комісіями до призначення другого туру президентських виборів.

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