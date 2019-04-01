ЦВК почала отримувати паперові протоколи від окружних виборчкомів

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 17:00

Центральна виборча комісія (ЦВК) почала отримувати від представників окружних виборчих комісій паперові протоколи з результатами голосування виборців з мокрими печатками. Про це під час так званого безперервного засідання заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Під час прийняття та обробки протоколів окружних і обробки протоколів ОВК можуть бути встановлені недоліки і розбіжності. Тому деяких колег протягом безперервного засідання ми будемо бачити, наприклад, двічі, для того, щоб отримати уточнений протокол", - повідомила Сліпачук.

Додамо, що члени ЦВК отримали паперові протоколи з мокрими печатками про результати голосування від Окружної комісії в Донецькій області.

"На засідання прибули наші колеги з окружної комісії територіального виборчого округу №51. Це селище міського типу Зайцеве Донецької області. Перше питання - оголошення протоколів ОВК про підсумки голосування в межах округів", - повідомила Сліпачук.

Протоколи про підсумки голосування прийняв член ЦВК Михайло Вербенський, який є куратором від комісії по Донецькій області. Після отримання протоколу від ОВК у засіданні було оголошено перерву до 17:00.

Нагадаємо, Сліпачук раніше заявила, що у Центральній виборчій комісії планують посилити співпрацю з окружними виборчими комісіями до призначення другого туру.

Додамо, Центральна виборча комісія планує оголосити про проведення другого туру президента після підрахунку результатів виборів в Україні. Сліпачук зазначила, що перед ЦВК стоїть дуже амбітне завдання, оскільки часовий проміжок між першим і другим туром є дуже коротким.