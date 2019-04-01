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У ЦВК посилять співпрацю з окружними виборчкомами до призначення другого туру

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 11:38
У ЦВК посилять співпрацю з окружними виборчкомами до призначення другого туру
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК буде співпрацювати з окружними комісіями для того, щоб допомогти їм швидко опрацювати протоколи ДВК

У Центральній виборчій комісії планують посилити співпрацю з окружними виборчими комісіями до призначення другого туру президентських виборів. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу 1 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Перед ЦВК стоїть дуже амбітне завдання. Тому що проміжок часу, який є між підбиттям результатів і остаточним підписанням ЦВК протоколу і призначенням голосування 21 квітня дуже короткий. Будемо якомога більше співпрацювати з окружними комісіями для того, щоб допомогти їм швидко опрацювати протоколи ДВК", - повідомила Сліпачук.

Вона зазначила, що ЦВК повідомить, коли з'явиться інформація про протоколи з ОВК.

За її словами, представники ЗМІ і виборці зможуть долучитися до так званого безперервного засідання ЦВК.

"протягом цього безперервного засідання ми будемо здійснювати обробку протоколів перед остаточним підписанням", - додала Сліпачук.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія планує оголосити про проведення другого туру президента після підрахунку результатів виборів в Україні. Сліпачук зазначила, що перед ЦВК стоїть дуже амбітне завдання, оскільки часовий проміжок між першим і другим туром є дуже коротким.

 

 

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