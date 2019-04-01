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Доставку бюллетеней в ЦИК обеспечивают 32 тыс. правоохранителей, - полиция

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 16:40
Доставку бюллетеней в ЦИК обеспечивают 32 тыс. правоохранителей, - полиция
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

Также правоохранители обеспечивают охрану окружных избиркомов

Охрану окружных избирательных комиссий (ОИК) и доставку бюллетеней в Центральную избирательную комиссию при подсчете результатов президентских выборов обеспечивают 32 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга по правонарушениям, зарегистрированных начиная с 31 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас на дежурстве находятся 32 тыс. полицейских, которые обеспечивают безопасность работы ОИК и УИК. Также по обращению ЦИК мы сопровождаем доставку бюллетеней и протоколов", - заявил Князев.

Напомним, официальные результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить до 10 апреля.

Добавим, ранее сообщалось, что ЦИК начал принимать бумажные протоколы с мокрыми печатями от окружных избиркомов. В частности, сегодня на заседание Центризбиркома прибыли члены комиссии №51 из поселка Зайцево Донецкой области.

Также сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии усилят контакты с окружными избирательными комиссиями до назначения второго тура президентских выборов.

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