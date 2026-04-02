"До сих пор приходит в себя после удара жены": Трамп жестко посмеялся над Макроном

В частности, американский президент заявил, что его французский коллега "подвергается жестокому обращению со стороны жены" и добавил, что тот "до сих пор приходит в себя после удара в челюсть".

Таким образом Трамп намекнул на инцидент, который произошел с Эммануэлем Макроном и его женой во время поездки в Юго-Восточную Азию в 2025 году.

В частности, 26 мая прошлого года в Ханое в аэропорту зафиксировали момент, когда Брижит Макрон перед выходом из самолета ударила своего мужа по лицу. Макрон сделал вид, будто ничего не произошло.

Президент Франции объяснил, что это якобы была шутка между ним и женой, и заявил, что ситуацию чрезмерно преувеличивают.

Трамп и помощь Франции

Американский президент также заявил, что просил Францию помочь с разблокированием Ормузского пролива.

"Эммануэль, нам нужна помощь в Персидском заливе, даже если мы уничтожим злодеев и баллистические ракеты. Не могли бы вы немедленно прислать несколько военных кораблей?", - вспомнил Трамп свою просьбу к французскому коллеге.

Реакция Франции

Комментарии Трампа в адрес Макрона вызвали возмущение во Франции.

"Честно говоря, это не соответствует нормам. Сейчас мы обсуждаем будущее мира. В Иране это имеет последствия для жизни миллионов людей, люди гибнут на поле боя, а у нас есть президент, который смеется и издевается над другими", - заявила Яэль Браун-Пиве, председатель нижней палаты французского парламента.

Кроме того, на защиту Макрона стал Мануэль Бомпар, координатор ультралевой партии "Непокоренная Франция".

"Вы знаете о масштабе моих разногласий с президентом, но то, как Дональд Трамп разговаривает с ним и как он отзывается о своей жене, - я считаю абсолютно неприемлемым", сказал он.

Напомним, Эммануэль Макрон недавно заявил, что Франция не будет участвовать в операции по разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях. По словам французского лидера, его страна "не выбирала эту войну".

В ответ на слова Макрона президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер "очень скоро покинет свой пост".