"Досі оговтується після удару дружини": Трамп жорстко поглузував з Макрона

Зокрема, американський президент заявив, що його французький колега "зазнає жорстокого поводження з боку дружини" і додав, що той "досі оговтується після удару в щелепу".

Таким чином Трамп натякнув на інцидент, який стався з Еммануелем Макроном та його дружиною під час поїздки до Південно-Східної Азії у 2025 році.

Зокрема, 26 травня минулого року у Ханої в аеропорту зафіксували момент, коли Бріжит Макрон перед виходом із літака ударила свого чоловіка по обличчю. Макрон зробив вигляд, ніби нічого не сталося.

Президент Франції пояснив, що то нібито був жарт між ним і дружиною, і заявив, що ситуацію надмірно перебільшують.

Трамп і допомога Франції

Американський президент також заявив, що просив Францію допомогти із розблокуванням Ормузької протоки.

"Еммануель, нам потрібна допомога в Перській затоці, навіть якщо ми знищимо лиходіїв і балістичні ракети. Чи не могли б ви негайно надіслати кілька військових кораблів?", - згадав Трамп своє прохання до французького колеги.

Реакція Франції

Коментарі Трампа на адресу Макрона викликали обурення у Франції.

"Чесно кажучи, це не відповідає нормам. Зараз ми обговорюємо майбутнє світу. В Ірані це має наслідки для життя мільйонів людей, люди гинуть на полі бою, а у нас є президент, який сміється і знущається над іншими", - заявила Яель Браун-Піве, голова нижньої палати французького парламенту.

Крім того, на захист Макрона став Мануель Бомпар, координатор ультралівої партії "Нескорена Франція".

"Ви знаєте про масштаб моїх розбіжностей з президентом, але те, як Дональд Трамп розмовляє з ним і як він відгукується про свою дружину, - я вважаю абсолютно неприйнятним", сказав він.

Нагадаємо, Еммануель Макрон нещодавно заявив, що Франція не братиме участі в операції з розблокування Ормузької протоки в нинішніх умовах. За словами французького лідера, його країна "не обирала цю війну".

У відповідь на слова Макрона президент США Дональд Трамп заявив, що французький лідер "дуже скоро покине свою посаду".